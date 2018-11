publié le 20/11/2018 à 19:30

Dépassés dans l'engagement et les prestations individuelles vendredi 16 novembre à Rotterdam (défaite 2-0), les Champions du Monde veulent vite tourner la page et terminer leur exceptionnelle année sur une bonne note. "C'est notre dernière sortie en 2018 et on ne peut pas se permettre de boucler une si belle année avec un résultat négatif", résume Kylian Mbappé, lui aussi passé à côté de son match contre les Pays-Bas.



Les Bleus n'ont pas montré leur vrai visage, coupables de "déchets techniques" face à un adversaire déployant un "engagement supérieur", selon le sélectionneur qui a connu sa 16e défaite en 88 matches, la première depuis le 23 mars face à la Colombie. Contre l'Uruguay, il faut faire exactement l'inverse que face aux "Oranje" : retrouver la solidité défensive qui les a portés sur le toit du monde, améliorer l'animation offensive... et gagner de nouveau.

Les équipes de départ :

France : Lloris (cap.) - Pavard, Rami, Sakho, F. Mendy - Mbappé, Ndombélé, Kanté, Matuidi - Griezmann, Giroud

Uruguay : Martin Campana - M. Suarez, Mendez, Caceres, Laxalt - Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde - L. Suarez (cap.), Cavani