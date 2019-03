publié le 08/03/2019 à 20:35

En retrait de l'actualité depuis près de six mois et une rupture des ligaments croisés du genou droit avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso s'est longuement confié pour RTL en ce début du mois d'avril 2018. Le milieu de terrain de 24 ans, Champion du Monde avec les Bleus l'été dernier en Russie (deux titularisations, trois entrées en jeu) donne d'abord des nouvelles de sa santé.



"Je reviens petit à petit. Je n’ai pas encore repris l’entrainement collectif avec le groupe, je m’entraîne encore tout seul, mais ça va, j’ai repris le ballon, la course, ça fait plaisir". Normalement, cette phase de reprise devrait durer encore 3 à 4 semaines et "Coco" espère disputer les derniers matches de la saison avec le club qu'il a rejoint en 2017 en provenance de Lyon.

Il prendra toutefois le temps qu'il faut. "Bien sûr que j’ai envie de retourner sur le terrain (...) mais je suis très calme et je reste concentré sur l’état de mon genou. Je fais attention pour revenir le mieux possible (...) À moi de tout mettre en oeuvre pour revenir le plus vite possible et le plus fort possible. Il va falloir passer par énormément de travail. Mais je suis déterminé et j’ai envie de revenir à son meilleur niveau, de m’imposer au Bayern et de retourner en équipe de France".

S'il a vécu cette blessure comme une "tristesse absolue", le natif de Tarare, dans le Rhône, a vite voulu "relativiser et chercher, entre guillemets, les points positifs. Et de ce que j’ai pu en ressentir, c’est que ça s’est fait après la Coupe du Monde et pas avant, heureusement pour moi".



Éloigné de l'équipe de France, Corentin Tolisso reste en contact avec le sélectionneur Didier Deschamps. "Quelquefois je l'ai par messages, il prend de mes nouvelles, ça me fait énormément plaisir".

Concernant Franck Ribéry, qui a été présent" quand il est arrivé au Bayern et qui l'a "bien intégré", il se montre "admiratif, même si par rapport à son image en France c’est un peu compliqué. Mais moi qui suis avec lui au quotidien, c’est vraiment une personne très respectée (...) et qui répond toujours présent quand on fait appel à lui". Cette image, "ça me désole pour lui parce que c’est vraiment un super mec".



Un mot, enfin, sur ses anciens coéquipiers de l'Olympique Lyonnais, qui défient le FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi 13 mars (21h) en Espagne. "Ils ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec les plus grands clubs européens (...) Je suis confiant, en tout cas j’espère qu’ils passeront parce que ce sera un véritable exploit".