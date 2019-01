publié le 11/01/2019 à 11:45

Pari accepté, relevé. Invité exceptionnel de l'émission À la bonne heure, vendredi 11 janvier, Didier Deschamps a lancé un défi à Stéphane Bern : venir assister au match France-Islande du lundi 25 mars "torse nu dans le kopp" - "ça va faire le buzz".



Réponse de l'animateur au sélectionneur des Bleus : "Cher Didier Deschamps, chiche, je relève le pari. Oui, je serai au Stade de France".

Plus sérieusement, l'homme qui a mené l'équipe de France de football à un deuxième sacre mondial l'été dernier en Russie explique au cours de cette émission son engagement auprès de l'opération Pièces Jaunes. Pourquoi a-t-il accepté de devenir parrain pour cette campagne menée chaque année depuis 1990 ? Deschamps ne le cache pas, c'est à la fois pour Bernadette Chirac et pour la cause de l'enfance.

Concernant celle qu'il appelle "madame Bernadette Chirac", le sélectionneur rappelle qu'il a eu l'occasion de la connaître "en 1998 lorsque son mari était président de la République. C'est une femme pour qui j'ai le plus grand respect, une femme de cœur, qui a fait beaucoup qui continue à faire beaucoup pour aider les gens qui en ont besoin (...) Être le parrain (de l'opération Pièces Jaunes), c'est un grand plaisir, c'est un honneur et une fierté pour moi".



"Je suis papa, j'ai un garçon qui est en pleine santé, poursuit Didier Deschamps. Si ma notoriété, entre guillemets, peut aider, favoriser, à ce que les dons soient plus importants pour pouvoir améliorer le quotidien de ces enfants... Avoir un enfant qui a le sourire, il n'y a rien de plus beau".