publié le 02/12/2018 à 11:09

Suède, Pays-Bas, Bulgarie, Luxembourg et Biélorussie. Tels étaient les cinq adversaires de l'équipe de France lors des éliminatoires pour le Mondial 2018. Deux ans et demi après le tirage au sort effectué à Moscou le 25 juillet 2015, les Bleus Champions du Monde vont connaître l'identité des quatre ou cinq nations qu'ils côtoieront de mars à novembre 2019.



Cette fois, ils ne pourront pas retrouver la Pays-Bas sur leur route, en vertu du statut de tête de série des deux pays. En revanche, Didier Deschamps et ses hommes peuvent encore hériter de l'Allemagne, comme en Ligue des Nations, puisque la Mannschaft figure dans le 2e chapeau.

10 groupes vont être composés. Il faudra terminer à l'une des deux premières places pour participer à la grande compétition, qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes à travers le continent.

Le tirage en direct :

11h59 - Les deux demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se dérouleront au stade de Wembley à Londres. Les autres villes hôtes sont Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.



11h41 - Les matches de ces éliminatoires auront lieu du 21 mars au 19 novembre 2019, durant 10 fenêtres internationales.



11h33 - Le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Nations est, lui, prévu lundi 3 décembre à 14h30. Sont en lice l'Angleterre, la Suisse, les Pays-Bas et le Portugal.



11h09 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort.

Les pots pour le tirage au sort des éliminatoires :

Pot de la Ligue des Nations (têtes de série) : Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre



Pot 1 (têtes de série) : Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne



Pot 2 : Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède, Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque



Pot 3 : Slovaquie, Turquie, Irlande, Irlande du Nord, Écosse, Norvège, Serbie, Finlande, Bulgarie, Israël



Pot 4 : Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie



Pot 5 : Macédoine, Kosovo, Bélarus, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, Îles Féroé



Pot 6 : Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin