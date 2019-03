publié le 06/03/2019 à 09:10

52 matchs, 24 équipes, 1 seul trophée. Cette année, pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde féminine de football a lieu en France entre le 7 juin et le 7 juillet. Même si la sélectionneuse Corinne Diacre n'est pas de cet avis, les Françaises feront partie des favoris aux côtés des tenantes du titre américaines, des Allemandes et du Japon.



Les rencontres auront lieu dans les neuf villes hôtes désignées pour l’événement : Paris, qui accueillera le match d’ouverture, Reims, Valenciennes, Le Havre, Rennes, Grenoble, Montpellier, Nice et enfin Lyon, qui accueillera les demi-finales ainsi que la finale.

À partir de ce jeudi 7 mars, la vente des billets à l'unité pour les 52 rencontres sera ouverte au grand public. Juste après le tirage au sort réalisé le samedi 8 décembre, les détenteurs d'une carte VISA, partenaire officiel de la Fifa, avaient déjà pu bénéficier d'une période d'exclusivité de deux semaines pour acheter leurs premiers billets.



Depuis le 19 octobre, la vente de billets s'effectue par pack, c'est à dire par achat de places groupées pour plusieurs matches. À 100 jours du début de la Coupe du monde de football féminin, le patron de l'organisation Erwan Le Prévost assurait le mercredi 27 février que 500.000 billets avaient déjà trouvé preneur. La majorité ont été vendues pour les matchs ayant lieu à Lyon (150.000) et Paris (120.000). Au total, 1,3 million de places sont mis en vente pour l’événement.

Des billets à prix abordables

Tous les billets disponibles à l’achat pour le grand public sont sur le site officiel de la billetterie uniquement. Tout autre site internet proposant des places pour l’événement effectue de la revente illégale.



Pour encourager les supporters à prendre part à cette grande fête du football féminin, le prix des billets pour la compétition a été fixé à des montants abordables. Les billets de catégorie 4 pour tous les matches de groupes, c’est-à-dire les moins chers, seront donc disponibles à partir de 9 euros, à l’exception du match d’ouverture.



Concernant la rencontre inaugurale entre l'équipe de France et la Corée du sud, le vendredi 7 juin au Parc des Princes à Paris, "les prix débuteront à 13 euros pour des billets de catégorie 4" a expliqué la Fifa sur son site officiel.



La ville de Lyon accueillant les demi-finales et la finale, la FIFA propose un pack spécial allant de 50€ (catégorie 4) à 194€ (catégorie 1). Près de 180 000 billets seront à vendre pour les 3 dates. Pour la finale, prévue le dimanche 7 juillet à Lyon, le prix des billets s'étendra de 23 à 84 euros, selon le comité organisateur.