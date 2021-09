PSG-Manchester City : Paris tient son match référence, Messi buteur pour la première fois

Une équipe est-elle née mardi 28 septembre au Parc des Princes ? Un candidat plus sérieux que jamais à la victoire en ligue des champions, sa quête ultime ? Le Paris Saint-Germain 2021-2022 s'est offert le match référence après lequel il courrait en battant le Manchester City de Pep Guardiola 2-0, porté par un public incandescent et surtout un collectif soudé, généreux, et des individualités à la hauteur de l'évènement.

S'il ne fallait en ressortir qu'une, ce serait forcément l'attraction de l'été, Lionel Messi, auteur du but du break (74e), de la libération, sur un chef d'œuvre comme il en a tant signé avec le Barça : accélération de la droite vers le centre, une-deux avec Kylian Mbappé qui lui remet d'une talonnade, coup d'œil vers le but de Ederson, frappe imparable du gauche sous la barre.

Pour sa deuxième titularisation avec Paris, tout juste remis d'une contusion à un genou, l'Argentin de 34 ans lance véritablement sa nouvelle aventure, justifie les espoirs placés en lui. Sans ce but, les Citizens auraient-ils égalisé, voire pris le dessus, ce qui n'aurait pas été un vol au regard de leurs très nombreuses occasions ? L'histoire ne le dira jamais, au grand bonheur des hommes de Mauricio Pochettino.

Donnarumma infranchissable, Gueye énorme

Mais au delà de Messi, comment ne pas ressortir de ce match Gianluigi Donnarumma, auteur de sept arrêts décisifs ? Préféré à l'expérimenté Keylor Navas (34 ans), le portier italien de 22 ans a lui aussi parfaitement répondu aux attentes ; il marque sans aucun doute de précieux point dans son duel avec le Costaricien pour la suite de la saison...

Quant à Idrissa "Gana" Gueye, il aura été partout, à la récupération, à la relance, sur l'ouverture du score (8e). Mbappé combine avec Hakimi, centre en retrait. Neymar, par ailleurs en vue, manque la reprise. Tout en sérénité, le Sénégalais contrôle, se met sur son pied droit, envoie un missile sous la barre de Ederson. Comment mieux lancer le grand test pour Paris ?

En tête du groupe A

Dominé dans la possession (53,9% pour City), encore plus nettement en terme d'occasions (14 à 4), Paris a su résister pour signer un "clean sheet" aux allures de message au reste de l'Europe. Il bat Manchester City, son bourreau de la saison dernière en demi-finale, pour la première fois de son histoire.

Sur le plan comptable, le PSG prend la tête du groupe A et efface son départ mitigé à Bruges (1-1) il y a deux semaines. Avec 4 points, les Parisiens pointent en tête à égalité avec les Belges, qui ont signé un nouvel exploit en s'imposant à Leipzig (1-2). City compte 3 points, Leipzig 0.

Leipzig le 19 octobre au Parc

Prochain match le mardi 19 octobre en Ligue des champions pour Paris, encore à domicile, face aux Allemands. Et si Marco Verratti affiche encore un tel niveau, l'histoire devrait encore bien se dérouler. D'ici là, il y aura un déplacement à Rennes et la réception de Angers en Ligue 1 pour affiner les réglages, monter en puissance.

Fiche technique :

Ligue des champions - 1er tour - Groupe A - 2e journée

À Paris (Parc des Princes) : PSG bat Manchester City 2 à 0 (1-0 à la pause)

Arbitre: C. del Cerro Grande (ESP)

Buts :

PSG : Gueye (8), Messi (74)

Avertissements :

PSG : Verratti (77)

Manchester City : Cancelo (24), De Bruyne (39)

Possession de balle :

PSG: 47 %

Manchester City: 53 %

Les équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti (Wijnaldum 78), Gueye (Pereira 90) - Messi, Mbappé, Neymar

Entraîneur : Mauricio Pochettino

Manchester City : Ederson - Walker, Dias (cap), Laporte, Cancelo - Rodri, De Bruyne, B. Silva - Mahrez, Sterling (Gabriel Jesus 78), Grealish (Foden 68)

Entraîneur : Josep Guardiola

Le film du match :

22h55 - C'est terminé, le PSG bat Manchester City 2-0 et s'offre un match référence. Les buteurs se nomment Idrissa Gueye (8e) et Lionel Messi (74e). Dans l'autre match du groupe A, Bruges s'est imposé 2-1 à Leipzig. Paris compte 4 points, comme les Belges, City 3, Leipzig 0.



93e - Encore deux minutes dans le temps additionnel. Nouveau coup franc très bien placé pour Manchester City. La frappe de Mahrez passe au dessus.



91e - Donnarumma se détend su la frappe de Mahrez. Encore un arrêt déterminant de l'Italien.



90e - Gueye, l'un des héros du match, cède sa place à Danilo Perreira sous une standing ovation. Coup franc dangereux à venir pour City.



88e - Une-deux Mbappé-Neymar dans la surface, le ballon est dégagé in extremis.



87e - Neymar et Mbappé filent en contre à gauche, le Français finit par s'empaler sur la défense anglaise sans avoir pu glisser la balle ni au Brésilien ni à Messi.



85e - Encore Gueye pour dégager le danger dans la surface parisienne.



82e - Neymar servi à gauche en contre, mais le Brésilien voit son contrôle de la tête sortir en touche.



81e - Les Parisiens sont libérés après ce deuxième but.



79e - Donnarumma impérial devant Mahrez. 6e arrêt décisif de l'Italien. Derrière, le centre de Foden file en sortie de but.



77e - Carton jaune pour Verratti pour une faute sur Sterling. L'Italien en reste là, remplacé par Wijnaldum.



74e - LE BUT DE MESSI ! 2-0 pour le PSG. Sur un contre, l'Argentin peut accélérer de la droite vers l'intérieur, réalise le une-deux avec Mbappé qui lui remet d'une talonnade et frappe du gauche pour placer le ballon sous la barre. Le break est fait.



72e - Nouveau corner en faveur de City, concédé par Mendes devant Walker.



70e - Frappe de De Bruyne à côté des buts parisiens, la pression mancunienne s'intensifie alors que les Parisiens semblent en souffrance physiquement.



69e - Cancelo concède le corner au PSG sur un centre de Mbappé.



67e - Grealish tente la frappe dans la surface mais Verratti a tout lu. L'Anglais cède ensuite sa place à Foden.



66e - L'action de City débouche sur une frappe de Mahrez directement sur Donnarumma.



65e - Neymar rate le but du break en contre après avoir fait la différence côté droit. Sa frappe n'est pas cadrée. Il aurait aussi pu servir Mbappé.



64e - Verratti concède le corner devant Sterling.



63e - Centre de Mahrez directement en sortie de but.



60e - Neymar reste au sol après un coup de Rodri, City finit par mettre le ballon en touche. Le Brésilien se relève en grimaçant.



59e - Donnarumma sort aux devants de De Bruyne. City, avec ses cinq joueurs sur la ligne offensive, domine toujours, sur un faux rythme.



58e - Gueye est partout et obtient une faute dans le camp mancunien.



54e - De Bruyne tombe encore sur Donnarumma, efficace de la jambe droite et à la hauteur de l'évènement.



53e - Hakimi prend le meilleur sur Grealish et tente de relancer loin devant, ça sort en touche.



51e - Donnarumma relâche le ballon sur une frappe mais se reprend immédiatement.



50e - Frappe de De Bruyne contrée par Marquinhos, City débute mieux cette seconde période et obtient un corner. Marquinhos, encore lui, dégage de la tête.



47e - Bon ballon de Cancelo pour Sterling, dont la frappe est trop cadrée.



22h05 - Coup d'envoi de la 2e période donné par les Parisiens. Aucun changement à signaler, Gueye tient toujours sa place.



22h02 - City s'est procuré 6 occasions, Paris 2. La possession est légèrement en faveur du club anglais (51,5%).



21h49 - Mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du PSG, grâce à Gueye (8e minute). Paris a souffert, concédé beaucoup d'occasions et bénéficié d'un véritable miracle. Mais Paris aurait aussi pu doubler la mise dans un match à la hauteur des attentes.



48e - Sterling hors jeu, Paris souffle.



46e - Retour de Neymar devant Mahrez et dégagement de Kimpembe.



45e - Hakimi place une tête défensive en corner. 4 minutes de temps additionnel.



43e - Mbappé revient défendre. Corner. Et la parade de Donnarumma sur la tête de Dias au second poteau.



42e - Le jeu reprend, avec un carton jaune pour De Bruyne.



39e - Grosse faute de De Bruyne sur Gueye, la VAR va-t-elle obliger l'arbitre à sortir le carton rouge ? La civière, elle, est de sortie. Wijnaldum part s'échauffer, mais Gueye se relève.



38e - Contre fulgurant du PSG, Mbappé est seul à gauche, choisit de centrer devant la surface, la reprise de Herrera est détournée par Ederson. Sur le corner, le centre de Mbappé n'est pas loin de faire mouche vers Marquinhos.



37e - Frappe de De Bruyne dans les gants de Donnarumma.



35e - La frappe de Neymar s'envole. Nuno Mendes, lui, reste au sol après une accélération.



34e - Encore Donnarumma serein pour capter un centre dans les airs.



33e - City encore menaçant mais Kimpembe intercepte le centre de Sterling. Derrière, Silva va sa frappe sans intensité captée par Donnarumma.



32e - Donnarumma impeccable sur cette frappe de De Bruyne.



30e - Laporte, au duel avec Laporte, a espéré un penalty pour City, mais l'arbitre fait reprendre le jeu.



29e - Il y a encore le feu dans la surface parisienne, Herrera vient dégager en corner en étant pas loin de marquer contre son camp.



26e - Miracle pour le PSG, le ballon touche deux fois la barre de Donnarumma avant d'être repris par les Parisiens. Sterling voit d'abord sa tête effleurée par le gardien Italien, avant que Silva ne rate l'immanquable à bout portant à quelques centimètres de la ligne.



25e - Sortie de Donnarumma au devant de sa surface pour dégager une passe à destination de Grealish.



24e - Cancelo écope du premier carton jaune de la partie pour avoir fauché Mbappé qui partait en contre.



22e - Paris remet le pied sur le ballon, Messi cherche Neymar dans la profondeur à gauche mais Walker intercepte. Le niveau s'élève encore.



20e - Le temps fort mancunien aboutit sur un nouveau corner, concédé par Mendes devant Sterling. Marquinhos est là pour écarter le danger.



18e - Mahrez obtient le premier corner du match en faveur de City. Il ne donne rien. Verratti a gagné son duel avec Grealish côté opposé.



17e - Verratti, impressionnant à la relance, change radicalement le jeu du PSG.



15e - Donnarumma ne peut que repousser le ballon sur ce centre de Mahrez, le PSG s'en sort bien sur ce coup.



14e - Faute de Herrera dans l'entrejeu sur Sterling.



13e - Passe de Grealish trop profonde pour Silva. Sortie de but.



11e - Le Parc s'enflamme plus encore. Sortie de balle énorme de Verratti, suivie d'une faute sur Messi le long de la ligne de touche à droite.



8e - OUVERTURE DU SCORE PARISIENNE. 1-0. Elle est signée Idrissa Gueye. Hakimi et Mbappé combinent côté droit, le Français pénètre dans la surface, accélère et centre en retrait, le ballon atterrit sur Gueye qui envoie un missile du droit sous la barre de Ederson. Départ idéal pour le PSG.



6e - La première séquence de possession parisienne dans le camp adverse ne débouche pas sur une occasion.



4e - Neymar concède la touche dans le camp parisien côté droit. Sans conséquence.



3e - Grealish signalé hors jeu sur son côté gauche.



2e - Le premier coup franc de City n'a rien donné. Les hommes de Guardiola monopolisent sans surprise le ballon.



1e minute - Première intervention, tranquille, de Donnarumma sur une ouverture en profondeur.



21h00 - Coup d'envoi de ce choc, donné par les Mancuniens.



20h58 - Manchester City va jouer tout en blanc avec les numéros et les noms des joueurs en vert, Paris dans ses couleurs "domicile".



20h57 - La musique de la Ligue des champions retentit.



20h55 - Les deux équipes s'apprêtent à entrer sur la pelouse. Le Parc donne de la voix.



20h42 - Messi aime jouer face aux équipes de Guardiola.

20h33 - Les deux formations sont à l'échauffement sur la pelouse du Parc des Princes.



20h21 - Le point sur les deux rencontres qui ont débuté à 18h45 : l'Ajax Amsterdam mène 2-0 contre Besiktas (73e minute), 0-0 entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan (72e).



20h16 - "City est une équipe redoutable, maintenant je pense que le PSG a aussi des éléments pour les contrarier" : écoutez ou réécoutez l'interview de Luis Fernandez.



19h53 - Et voici la compo de Guardiola, avec Sterling et non Torres devant : Ederson - Walker, Dias (cap.), Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish.



19h51 - Le 11 parisien est connu, avec Verratti et Messi : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.



19h45 - Avant que les compositions officielles ne tombent, focus sur Jack Grealish, le "Peaky Blinder" qui valait 100 millions.



19h23 - Découvrez l'homme qui se cache derrière la musique de la Ligue des champions.



18h54 - S'il est bien titulaire comme annoncé, Donnarumma sera sous haute pression.



18h26 - Messi n'a plus joué depuis le dimanche 19 septembre et sa sortie face à Lyon à la 76e minute.



18h02 - Si Paris n'a jamais réussi à battre Manchester City, Lionel Messi en a fait sa proie favorite : cinq victoires en six matchs et six buts à son compteur personnel, série en cours...



17h48 - Face-à-face, palmarès, popularité, politique de transferts : voici le comparatif entre les deux "nouveaux riches" de la planète football.



17h27 - Dans quelle dynamique se présentent les hommes de Guardiola ? La réponse ici.



17h05 - Vous pourrez suivre ce choc en direct commenté sur RTL.fr, mais aussi à la avec un RTL Foot spécial Ligue des champions de 20h45 à 23h.



16h46 - Paris est privé pour ce match de Di Maria et Ramos, City de Gündogan et sans doute Zintchenko.



16h21 - Selon plusieurs sources, Gianluigi Donnaruma devrait être titulaire aux dépens de Keylor Navas, et ainsi effectuer, à 22 ans, son baptême du feu en Ligue des champions.



16h00 - Voici les équipes de départ probables :



PSG : Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Mendes (ou Diallo) - Herrera, Gueye, Verratti (ou Paredes) - Messi, Mbappé, Neymar



Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Torres, Grealish