Ligue des Champions : qui est Tony Britten, le créateur de la musique de la compétition ?

Comme tous les dimanches, c’est l’heure de découvrir un homme ou une femme dont la notoriété est inversement proportionnelle à son importance. Ce matin, nous allons parler de Tony Britten. Vous ne le connaissez pas, et pourtant, vous allez voir, vous le connaissez tous.

Plus précisément, vous connaissez tous son œuvre musicale majeure, car Tony Britten est d'abord un compositeur anglais qui a écrit des génériques pour des séries anglaises qui n’ont jamais franchi la Manche. Rien de très exceptionnel, jusqu’en 1992. Cette année-là, son agent l’appelle pour une proposition ambitieuse : composer un hymne amené à être joué dans l’Europe entière. Alléchant, mais contraignant, car il a une poignée de mois seulement pour le créer.

Tony Britten accepte le challenge et se met au boulot. Problème : il n’a reçu aucun brief à part que cet hymne doit être solennel, prestigieux et surtout chanté. Il pense alors à une musique utilisée pour le couronnement des rois et reines d’Angleterre : Zadok the priest composée par Haendel en 1727. Banco, cette piste musicale est validée.

Tony Britten compose alors en quelques jours un hymne qu’il fait enregistrer par le prestigieux Royal Philarmonic Orchestra et chanter par les chœurs de la non moins fameuse Academy of Saint Martin in the Fields. Et le résultat ça donne L'hymne de la Ligue des Champions.

Il est joué pour la première fois le 25 novembre 1992 et qui ouvre systématiquement depuis tous les matchs de Ligue des champions. Comme celui du 28 septembre prochain du PSG face à Manchester City. C’est sans doute aujourd’hui l’une des chansons les plus célèbres au monde, une étude de l’UEFA a d’ailleurs montré que 98% des Européens la connaissaient et la reconnaissaient.

Il faut dire qu’elle donne la chair de poule, à nous qui regardons La Ligue des Champions, et à ceux qui la jouent, et même la gagne. Comme Zinédine Zidane, vainqueur 1 fois comme joueur et 3 comme entraîneur. Eh oui, Zizou, comme vous, sait maintenant que derrière cet hymne, il y a Tony Britten, un illustre inconnu qui désormais ne l’est plus !