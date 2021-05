publié le 04/05/2021 à 19:55

Remporter cette demi-finale retour en marquant au moins deux buts, comme sur la pelouse de l'autre Manchester, United, en phase de poules (1-3), à Barcelone (1-4) en 8e aller et encore à Munich en quart aller (2-3). Voilà le contrat que doit remplir le PSG pour atteindre la finale de la Ligue des champions une deuxième année de suite, et ainsi se rapprocher de son but ultime.

En d'autres termes, les hommes de Mauricio Pochettino doivent s'imposer à Manchester City sur des scores comme 0-2, 2-3, 3-4... Si il y a 1-2 à la fin du temps réglementaire, le même score qu'au match aller il y a six jours au Parc des Princes, les deux "nouveaux riches" du continent disputeront la prolongation de deux fois 15 minutes, avant une éventuelle séance de tirs au but, ce qui n'est plus arrivé depuis la finale de 2016.

Problème de taille : Paris va devoir renverser la table en grande partie au moins sans Kylian Mbappé, touché au mollet droit à l'aller et trop juste pour débuter. Neymar, lui, est bien là et a promis de faire "tout pour ramener cette qualification quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain". Au Brésilien d'associer les actes aux paroles.

L'avant match en direct :

20h09 - Icardi n'a joué que deux matches de C1 cette saison. Mais l'Argentin sort d'un mois d'avril plein, avec cinq buts en trois matches.



20h04 - Un orage de grêle est en train de s'abattre sur Manchester. Des membres du corps arbitral sont en train d'inspecter la pelouse.



19h59 - Voici les équipes de départ avec Herrera au milieu côté parisien, Verratti reconduit en 10 et Icardi en pointe à la place de Mbappé. Fernandinho est préféré à Rodri pour Manchester City :



PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi



Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - B. Silva, Fernadinho, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette rencontre.