Équipe de France : Didier Deschamps va rappeler Olivier Giroud, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 25 septembre, il l'annonce : Olivier Giroud, en disgrâce depuis l’Euro, va faire son retour en Bleu, jeudi 30 septembre. Didier Deschamps annoncera à 14h la liste des joueurs retenus pour le "Final 4" de la Ligue des Nations, avec pour commencer une demi-finale contre la Belgique le jeudi 7 octobre à Turin.

Pour rappel, Giroud était le grand absent de la dernière liste du sélectionneur. "Deschamps a une dent refaite contre lui depuis sa sortie avant l’Euro, où il avait en gros accusé le petit Kylian de ne pas lui faire de passes, explique le chroniqueur de 53 ans. Ce qui n’était pas totalement faux. Crime de lèse-Mbappé. 'DD' l’a mal pris et a utilisé ça comme prétexte pour déraciner l’Olivier, le joueur qu’il a pourtant le plus utilisé depuis qu’il est à la tête des Bleus. Sans aucun scrupule vu que notre sélectionneur sait qu’il a une nouvelle assurance en attaque, zéro tracas, zéro blabla, Benzema".

Alors pourquoi Deschamps rappellerait-il Giroud un mois plus tard ? "Parce que là, ce n’est plus des matchs de qualifications en bois pour la Coupe du monde 2022 contre des pays qui sont incapables de nous battre ni au foot, ni même, c’est vous dire le niveau, à l’Eurovision. Non, là c’est une Ligue des Nations à aller gagner sur deux matchs, la Belgique donc, puis en cas de finale l’Espagne ou l’Italie. Où joue désormais Olivier Giroud, numéro 9 du Milan AC, déjà deux buts en trois matchs sous le mythique maillot rouge et noir".

Avouez que ce serait pas mal comme cadeau d’anniversaire ? Florian Gazan

"Giroud est pour le moment le meilleur buteur de son club, où joue pourtant un certain Zlatan Ibrahimovic, poursuit Gazan. Et encore, il a dû faire un stop Covid qui lui a fait louper deux rencontres. Donc il est plutôt en pleine bourre, contrairement à certains de ses rivaux en Bleu : Kingsley Coman, zéro but depuis le début de la saison, vient de subir une petite opération du cœur à cause d’une arythmie ; Anthony Martial, un but depuis le début de la saison, n'a joué que six minutes depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United".

"Voilà pourquoi Deschamps, dont la rancune s’arrête là où commence le pragmatisme - on l’a vu avec le retour de Benzema -, va rappeler ce bon vieux Olivier Giroud, conclut Gazan. 34 ans, enfin 35 jeudi prochain. Pile le jour de l’annonce de la liste. Avouez que ce serait pas mal comme cadeau d’anniversaire ?"