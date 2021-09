Ligue des champions : Manchester City en bonne forme avant d'affronter le PSG

Manchester City a préparé son son choc contre le PSG de la meilleure des façons, avec une victoire convaincante face à Chelsea (1-0) ce samedi 25 septembre. En réalisant leur "meilleure performance de la saison" selon leur entraîneur Pep Guardiola, les champions d'Angleterre ont en partie cicatrisé la blessure créée par la défaite en finale de Ligue des champions au printemps dernier, contre Chelsea déjà (0-1). Ce mardi (20h45), ce sera au tour des Parisiens, éliminés par les Mancuniens en demi-finale la saison dernière, d'aller chercher une revanche.

Les Citizens sont actuellement deuxièmes, un point derrière Liverpool, d'un championnat très disputé. En C1, ils sont seuls en tête du groupe A après une victoire éclatante face au RB Leipzig (6-3) lors de la 1ère journée de la compétition et grâce au match nul entre le PSG et le Club Bruges (1-1).

Un match référence pour Manchester City, au même titre que celui face à Chelsea, ou que les leçons infligés à Norwich puis à Arsenal (5-0). Riyad Mahrez est ses coéquipiers n'ont plus perdu depuis le 21 août et ont gagné six de leurs sept dernières confrontations.

Plus de garanties que le PSG

Des matches références, c'est justement ce qui manque au Paris Saint-Germain. Le bilan comptable des joueurs de Mauricio Pochettino est globalement bon depuis le début de saison. En championnat, les Parisiens n'ont pas laissé s'échapper le moindre point et comptent huit victoires en huit rencontres. Seul le résultat face à Bruges en Ligue des champions fait tache.

Mais contrairement aux Mancuniens, le PSG peine à afficher son meilleur visage depuis quelques matches. Prolifiques en début de saison (4-2 contre Brest et Strasbourg, 4-0 contre Clermont), les Parisiens ont eu, dernièrement, du mal à convertir leurs occasions. Contre Lyon puis Metz (2-1), il a fallu attendre le temps additionnel pour les voir prendre l'avantage.

Côté infirmerie, Manchester City a pu récupérer avant le match face à Chelsea ses défenseurs centraux Aymeric Laporte et John Stones, tous les deux blessés début septembre. L'Anglais n'est cependant pas rentré en jeu et sa titularisation à Paris est incertaine. Un doute demeure quant à la participation d'İlkay Gündoğan. Au PSG, Lionel Messi et Marco Verratti et ont repris l'entraînement collectif et pourraient être alignés mardi soir.