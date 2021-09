PSG-Lyon : le remplacement de Messi n'est pas passé inaperçu, y compris en Espagne

Mauricio Pochettino et Lionel Messi au Parc des Princes le 19 septembre 2021

Mené 1-0 sur sa pelouse après une ouverture du score signée Lucas Paqueta à la 54e minute, le PSG a fini par s'imposer face à Lyon (2-1), dimanche 19 septembre en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Neymar a bénéficié et transformé (66e) un penalty que la vidéo aura bien du mal à justifier. Dans le temps additionnel (93e), Mauro Icardi a profité d'un caviar de Kylian Mbappé pour placer une tête décroisée imparable pour Anthony Lopes.

Auteur d'un sans faute en championnat (18 points), Paris devance Marseille (13 pts, un match en moins), Lens (12 pts), Angers (11 pts) et Nice (10 pts, un match en moins). L'OL est 9e (8 pts). Mais la soirée a également été marquée par la sortie de Lionel Messi dès la 76e minute. Alors qu'il jouait son premier match au Parc des Princes et n'était pas blessé, l'Argentin de 34 ans a cédé sa place à Achraf Hakimi.

Le regard que l'ancien attaquant du FC Barcelone a lancé à son entraîneur et compatriote Mauricio Pochettino au moment de quitter le terrain en dit long. Les deux hommes ont eu un échange très rapide, mais le visage de Messi est sans équivoque : étonnement et incompréhension.

Pas habitué à sortir en cours de rencontre au Barça

"Je pense au meilleur pour chaque match, pour chaque joueur, a justifié le coach en conférence de presse (...) Parfois c'est bien, parfois ça ne l'est pas. Parfois ça peut plaire, parfois non. Au final, on est là pour prendre des décisions. Sa réaction ? Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu'il allait bien, sans problème".

L'acte n'est pas anodin, une façon de dire que Messi est un joueur comme les autres. L'épisode peut-il laisser des traces ? Le phénomène argentin, qui n'a toujours pas marqué avec Paris en trois matches dont deux titularisations, n'était pas habitué à sortir en cours de rencontre au Barça, sauf en cas de blessure. La direction du club parisien va être attentive à la situation.

À la Une de tous les quotidiens sportifs espagnols

En Espagne, où tout ce qui touche de près ou de loin à la "Pulga" depuis son transfert à Paris est scruté et décortiqué quotidiennement, ce remplacement a été autant commenté que la victoire du Real Madrid à Valence (1-2). L'épisode est à la Une de tous les quotidiens sportifs, avec une joie à peine dissimulée. On évoque la première polémique autour de Messi, son énervement et la difficulté pour Pochettino de gérer la star.

L'étonnement entoure le choix de l'entraîneur du PSG de faire sortir son numéro 30 prématurément alors que le score était de 1-1. Ce premier couac fait en tout cas des heureux dans un pays où l'aversion contre le PSG est grandissante, et qui a encore du mal à digérer le départ de l'Argentin.