Riyad Mahrez et Neymar, lors de la demi-finale de Ligue des Champions, le 4 mai 2021

Mardi 28 septembre 2021, le Paris-Saint-Germain reçoit Manchester City, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux clubs se connaissent très bien. Pour cause, ils se sont déjà affrontés à cinq reprises depuis 2008, en Ligue des Champions mais aussi en League Europa.

Face aux Citizens, le Paris-Saint-Germain n'a pourtant jamais réussi à s'imposer (3 défaites et 2 nuls). Mais près de cinq mois après ses deux derniers matches perdus (1-2 match aller et 1-0 match retour) face aux Mancuniens, les hommes de Pochettino ont enfin l'occasion de changer la donne.

Sans blessé de dernière minute comme souvent lors de leurs matches de C1, tous les voyants sont donc au vert pour le PSG. Pour autant, rien n'est joué pour le club français qui va devoir faire face au finaliste de la Champions League 2020-2021.

Le PSG invaincu depuis le début de la saison

Les hommes de Mauricio Pochettino semblent au meilleur de leur forme depuis la reprise du championnat. Aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, le club parisien reste invaincu ( 8 victoires et un nul) et signe alors, l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire. Ce qui n'est pas le cas de Manchester City qui avait lancer sa saison en Premier League par une défaite. Toutefois, le club anglais s'est bien repris en humiliant Norwich et Arsenal avec un 5-0.

Pourtant, même avec sa recrue phare Lionel Messi, les prestations du club parisien sont loin d'être séduisantes. Avec un réel manque de fluidité dans son jeu, le PSG ne demeure pas favori face aux Citizens. Son nul (1-1) contre Bruges avait d'ailleurs étonné, notamment par son maque d'efficacité, alors que le trio Messi-Neyma-Mbappé était aligné pour la première fois.

Un déclic de la part des stars parisiennes est donc attendu mardi soir au Parc des Princes, afin de gagner en confiance et de se montrer plus menaçant, lors de la plus grande compétition européenne.