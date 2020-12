publié le 09/12/2020 à 17:55

Le football va-t-il reprendre le devant de la scène ? Le match aller à son terme ? Au lendemain d'une interruption historique suite à la colère de nombreux membres et joueurs des deux équipes après que le mot "negru", "noir" en roumain, a été employé par le quatrième arbitre pour qualifier l'entraîneur adjoint de Basaksehir, le PSG et le club d'Istanbul doivent terminer leur rencontre de Ligue des champions.

La partie va reprendre au moment où elle s'est arrêtée, à la 13e minute, sur le score de 0-0, avec les mêmes joueurs. L'arbitre principal ne sera plus le Roumain Ovidiu Hategan mais le Néerlandais Danny Makkelie. Le quatrième quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, l'homme au cœur de la tempête, a lui aussi été écarté. Son remplaçant sera le Polonais Bartosz Frankowski.

Officiellement qualifié pour les 8es de finale grâce à la victoire de Leipzig sur Manchester United (3-2) la veille, Paris a besoin d'une victoire face à des Turcs déjà éliminés pour terminer en tête de son groupe et éviter ainsi le Bayern, la Juve, Liverpool, Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund.

Le film de la soirée :

18h04 - L'Uefa a suspendu le carton rouge adressé à Pierre Achille Webo.



17h58 - Les joueurs porteront un t-shirt "No to racism" (Non au racisme), slogan de l'UEFA, et frappé des logos des deux clubs au sortir des vestiaires et pendant leur échauffement. Avant le coup d'envoi, les joueurs des deux clubs et arbitres se réuniront dans le rond central, toujours avec les t-shirts, au lieu de s'aligner sur le terrain.

17h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.