publié le 08/12/2020 à 20:00

Ce PSG, quasiment au grand complet (seuls Icardi, Bernat et Draxler manquent à l'appel) avec ses cadres Neymar, Mbappé, Marquinhos, Kimpembe, Navas, peut-il tout gâcher face au champion de Turquie, déjà éliminé, alors qu'il vient de tout renverser et de reprendre son destin en mains ? Le club de la capitale vise une neuvième qualification de suite en 8es de finale de la Ligue des champions, mardi 8 octobre (21h), sur sa pelouse.

Si un nul lui suffit pour terminer à la 2e place du groupe H derrière Manchester United ou Leipzig, opposés parallèlement en Allemagne, et que même une défaite peut l'envoyer dans le top 16 européen en février et mars prochains, le champion de France serait bien inspiré de gagner. Il terminera alors 1er à coup sûr, et évitera ainsi le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Chelsea et probablement le Barça.

C'est donc le soir pour Mbappé de retrouver le chemin des filets en C1, pour Neymar de confirmer son rôle de leader technique offensif... Attention, le Brésilien sera suspendu en 8e aller en cas de carton rouge, tout comme Verratti et Paredes. Chaque détail compte.

Le film de la soirée :

20h49 - Le verdict est connu dans le groupe F : le Borussia Dortmund termine 1er devant la Lazio Rome, Bruges reversé en Europe League.



20h14 - Voici les équipes de départ avec Paris en 5-3-2 et Basaksehir sans Demba Ba :



PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti, Rafinha - Mbappé, Neymar

Basaksehir : Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Tekdimir, Ozcan, Türüc - Gulbrandsen, Crivelli



20h00 - Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous.