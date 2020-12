Kylian Mbappé portant le maillot "NO TO RACISM" avant le match du PSG contre Basaksehir.

Une bâche "Non au racisme" a été déployée dans les tribunes du Parc des Princes.

Unis dans le rond central, les 22 joueurs titulaires et les trois arbitres ont posé le genou à terre.

publié le 09/12/2020 à 19:11

Genoux à terre, poings levés avec la musique de la Ligue des champions : la reprise de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir, interrompue le 8 décembre après des accusations de propos racistes à l'encontre du quatrième arbitre, a été marquée par des images et messages forts.

Tous les acteurs de la rencontre, des joueurs aux arbitres en passant par les staffs des deux clubs, ont arboré, à l'échauffement, des tee-shirts portant l'inscription "no to racism". Un message identique était déployé dans les tribunes, avec les écussons parisien et stambouliote côte à côte.

Le match a repris ce mercredi 8 décembre à la 13ème minute, stade auquel il avait été interrompu la veille. L'UEFA, qui a lancé une enquête sur les déclarations du quatrième arbitre accusé de racisme, a également fait remplacer le corps arbitral pour cette fin de match.