PSG-Basaksehir : "On n'est pas des négros", s'indigne Djibril Cissé

publié le 09/12/2020 à 08:45

La rencontre opposant mardi 8 décembre les joueurs du Paris Saint-Germain au Basaksehir Istanbul s'est arrêtée avant la 15e minute. Le quatrième arbitre est accusé d'avoir asséné une insulte à caractère raciste envers l'entraîneur adjoint du club stambouliote. Face à ces propos, les joueurs ont quitté le terrain. Le match est reporté, il aura lieu ce mercredi 9 décembre.

"Le racisme est un fléau qui commence à peser lourd dans le monde du football", dénonce Djibril Cissé, invité sur RTL. L'ancien international français soutient le geste historique des joueurs qui ont rejoint le vestiaire. "Ils ont eu raison, il faut taper du poing à un moment, pour que les gens comprennent et que les instances comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on n'est pas des négros".

Passé par de nombreux clubs dans différents pays, lui aussi a été victime de racisme. "Une des solutions que Samuel Eto'o avait mentionnée, c'était de ne pas reprendre le match, là on joue avec autre chose, les finances rentrent en jeu et plein d'autres choses, et là ça embête", soutient Djibril Cissé.

Il estime que l'évènement de ce mardi soir a pris une ampleur mondiale : "C'est le début de quelque chose, l'UEFA n'a plus le choix, on en parle même dans la pampa brésilienne, on en parle partout".