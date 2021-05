publié le 18/05/2021 à 17:30

Des visages bien connus du grand public pour la plupart et peut-être une voire plusieurs énormes surprises, même si ce n'est pas du tout dans les habitudes du sélectionneur. À 24 jours du coup d'envoi de l'Euro 2020, reporté à 2021 (vendredi 11 juin-dimanche 11 juillet), et à 28 jours de France-Allemagne Didier Deschamps se livre mardi 18 mai à l'exercice de l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la compétition.

Si plusieurs joueurs regarderont sereinement le sélectionneur égrener les noms, sûrs d'entendre le leur, d'autres croiserons les doigts en espérant faire partie du groupe des champions du monde et vice-champions d'Europe en titre. Et l'espoir est même un peu plus de mise cette année, l'UEFA ayant autorisé les sélectons à élargir les effectifs à 26 joueurs au lieu de 23 en raison de la pandémie de covid-19, si elles le souhaitent.

Liste de Deschamps pour l'Euro : le direct

17h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.