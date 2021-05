Euro 2021 : "Je ne pouvais pas rêver mieux", confie Marie Portolano

publié le 18/05/2021 à 13:51

Elle sera ce mardi soir face au sélectionneur Didier Deschamps. Une fois que ce dernier aura énoncé sa liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro 2021, la journaliste Marie Portolano, tout juste arrivée sur M6, partagera l'interview du sélectionneur avec Nathalie Iannetta (TF1). "Je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis très heureuse", nous confie-t-elle.

Les spéculations vont bon train sur la liste que pourrait choisir le coach des Bleus pour l'Euro. "Je n'ai pas fait ma liste, mais j'attend de voir ce que Didier Deschamps va lui décider", explique Marie Portolano, qui n'aura pas de questions tabous face au sélectionneur et n'exclut pas une question sur l'épineux cas Benzema. "C'est possible, mais on attend de voir ce qu'il va décider et on s'adaptera à ses choix", dit-elle.

Concernant l'interview en binôme avec Nathalie Iannetta pour TF1, "on préconise une équité totale, on va faire une interview 50/50. On a 15 minutes, on va pouvoir poser 5 questions chacune", poursuit la journaliste. "La surprise, ce serait la sélection de Jules Koundé, ou alors j'ai hâte de voir ce que va donner le choix de Didier Deschamps sur les champions du monde", ajoute-t-elle.