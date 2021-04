Bosnie-France : Griezmann permet aux Bleus de s'envoler dans le groupe D

publié le 31/03/2021 à 19:40

Le nul inaugural des Bleus face à l'Ukraine (1-1) au Stade de France dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera peut-être, finalement, une simple péripétie. Huit jours et deux matches plus tard, l'équipe de France caracole en tête du groupe D de la zone Europe grâce à son succès en Bosnie (0-1), qui vient s'ajouter au nul des Ukrainiens face aux Kazakhs (1-1) dans le même temps.

Après trois matches, les hommes de Didier Deschamps possèdent 7 points, les Ukrainiens 3. Suivent, avec un match en moins, la Finlande (2 pts), la Bosnie et le Kazakhstan (1 pt). Ces éliminatoires ne reprendront qu'en septembre avec France-Bosnie le 1er, Ukraine-France le 4 et France-Finlande le 7. Rappelons que le premier de la poule ira directement au Qatar. Le 2e disputera des barrages.

Les Bleus vont maintenant se tourner vers l'Euro, qui débute dans 72 jours (11 juin-11 juillet). Le sélectionneur livrera sa liste aux alentours de la mi-mai. Lors du tournoi continental, la France commencera face à l'Allemagne à Munich le 15 juin, se frottera à la Hongrie à Budapest le 19 juin et terminera sa phase de poules le 23 juin contre le Portugal toujours à Budapest.

Indispensable Griezmann

Trois jours après son succès sans trembler mais sans séduire au Kazakhstan (0-2) avec une équipe largement remaniée (neuf changements par rapport au 11 qui avait débuté face à l'Ukraine), l'équipe de France a été mise en danger et peu inspirée durant une heure à Sarajevo. Mais l'indispensable Antoine Griezmann a surgi pour placer sa tête sur un centre de Rabiot (60e) et adoucir son parcours qualificatif au Mondial-2022.



Une preuve de plus que les champions du monde savent s'en sortir quand les jambes sont alourdies par les longs déplacements, et Griezmann, déjà buteur huit jours plus tôt, fait partie de ceux qui ne désespèrent jamais. Le voilà seul 4e meilleur buteur de l'histoire des Bleus (35 buts) devant David Trezeguet.

Lemar titulaire, Giroud et Dembélé sur le banc

Sur la pelouse du stade Grbavica, la composition d'équipe des Bleus n'a pas eu grand chose à voir avec celle du Kazakhstan : huit changements, et pour seuls rescapés de la steppe d'Asie centrale Hugo Lloris, Griezmann et l'inattendu Thomas Lemar. Comme prévu, le onze de départ s'est plutôt rapproché de celui qui avait déçu contre l'Ukraine huit jours plus tôt, avec Paul Pogba et Lemar en plus, Olivier Giroud et N'Golo Kanté (blessé) en moins.

Le manque d'entrain entrevu à Saint-Denis a perduré côté français, entre un Kylian Mbappé peu tranchant au moment d'adresser une reprise de volée (43e), un Kingsley Coman un peu mou sur une tête (15e) et un Raphaël Varane pas impérial dans les duels. Après n'avoir eu à négocier qu'un tir cadré en deux matches, Lloris a cette fois dû s'employer, sur un tir de Darko Todorovic (24e) puis une tête à bout portant de Dennis Hadzikadunic (26e).

Lloris maintient le 0-0 à la pause

Deux parades superbes pour fêter une 123e sélection qui le place à la hauteur de Thierry Henry, au 2e rang des Bleus les plus capés. En face, les "Dragons" d'Edin Dzeko et Miralem Pjanic, qui signait lui sa 100e cape, se sont montrés plus dangereux que les précédents adversaires des hommes de Didier Deschamps.

Cela a ravi la poignée de badauds qui, bravant le couvre-feu fixé à 21h00 dans le pays, disposait d'une vue imprenable sur la pelouse depuis la colline surplombant le petit stade et ses 13.000 places vides. Ceux-ci y ont cru jusqu'à l'heure de jeu, le moment choisi par Didier Deschamps pour relancer Giroud, le grand absent du onze de départ.

8e succès de suite à l'extérieur

Et comme par miracle, lorsque son compère offensif favori est apparu à ses côtés, Griezmann s'est embelli, se retrouvant seul pour reprendre un bon centre d'Adrien Rabiot et trouver enfin la faille.



Mars 2021 ne sera pas remémoré comme le plus spectaculaire des rassemblements des Bleus. Mais ils viennent mine de rien de signer un 8e succès de suite loin de leurs terres, leur 20e victoire depuis le Mondial. De quoi patienter sereinement jusqu'au mois de juin.

Fiche technique :

Qualifications Mondial 2022 - Zone Europe - Groupe D - 3e journée

À Sarajevo (Stadion Grbavica): France bat Bosnie 1 à 0 (0-0 à la pause)

Spectateurs : huis clos

Arbitre : Daniele Orsato (ITA)

But :

France : Griezmann (60)

Avertissements :

Bosnie : Hadzikadunic (15), Sanicanin (54), Hadziahmetovic (69)

France : Varane (51), Lemar (66), Pogba (79)

Les équipes :

Bosnie : Sehic - Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin - Todorovic (Stevanovic 77), Hadziahmetovic, Pjanic, Kolasinac, Cimirot (Gojak 86) - Dzeko (cap), Krunic (Prevljak 86)

Entraîneur : Ivaylo Petev

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Rabiot - Coman (Giroud 59), Griezmann - Mbappé, Lemar (Sissoko 90)

Entraîneur : Didier Deschamps

Le film de la soirée :

22h37 - C'est terminé, la France s'impose 1-0 en Bosnie grâce au 35e but en Bleu de Griezmann. Les Bleus comptent 7 points après trois journées dans ces éliminatoires et font le trou sur l'Ukraine (3 points), tenue en échec par le Kazakhstan (1-1) à domicile. La Finlande suit avec 2 points, devant la Bosnie et les Kazakhs (1 pt mais), ces trois nations ayant disputé un match en moins.



92e - Aucun Bosnien présent devant le but pour reprendre ce centre fuyant de Dzeko. Les Bleus sont sous pression en cette fin de match.



91e - Il y aura trois minutes de temps additionnel.



90e - Lemar cède sa place à Sissoko.



88e - Giroud signalé hors jeu au terme de cette contre attaque menée par Griezmann après une relance de Mbappé.



87e - Deschamps n'a effectué qu'un seul changement sur les cinq autorisés alors que les Bosniens jettent leur dernière forces dans la bataille.



86e - À l'image de cette séquence de haute volée entre Rabiot et Mbappé, les Bleus grignotent de précieuses secondes dans cette fin de match.



84e - Le coup franc de Griezmann n'a rien donné.



83e - L'Ukraine est pour l'instant accrochée par le Kazakhstan 1-1, si les scores en restent là les Bleus vont s'envoler dans ce groupe D.



79e - Excellent coup franc à venir pour la Bosnie pour un coup de coude de Pogba. Pjanic va s'en charger. C'est renvoyé par le mur français.



75e - Cette fois-ci, Rabiot réalise un geste défensif de grande classe dans sa surface.



72e - Krunic s'écroule dans la surface française après un contact avec Rabiot mais l'arbitre ne bronche pas.



70e - Pavard a tout le temps pour centrer. Il trouve la tête de Varane, non cadrée.



69e - Mbappé part en contre. Un peul esseulé, il crochète et obtient le coup franc dans le camp adverse.



67e - Lancé en contre côté gauche, Mbappé cherche Giroud de l'autre côté mais ne le trouve pas.



63e - Première tête de Giroud, c'est à côté.



60e - OUVERTURE DU SCORE DES BLEUS PAR GRIEZMANN DE LA TÊTE au premier poteau sur un excellent centre de Rabiot. 1-0. C'est le 35e but de "Grizou" en Bleu. L'attaquant du Barça a pu prendre tout son temps pour ajuster sa tête.



60e - Frayeur devant le but bosnien mais personne n'est présent pour reprendre le centre de Lemar.



59e - Coman cède sa place à Giroud, qui honore sa 107e sélection.



57e - Centre de Hernandez directement dans les gants de Sehic.



55e - Bel enchaînement bosnien qui se termine par un centre dévié en corner de Kolasinac.



53e - Sanicanin s'en sort très bien avec ce carton jaune sur une grosse faute sur Pavard.



51e - Acculée dans les premières secondes de cette deuxième mi-temps, la Bosnie ressort de plus en plus. Griezmann est encore là pour défendre.



48e - Coman et Lemar ont permuté en ce début de seconde période. Les Français tentent de mettre un peu plus de rythme.



47e - Aucun changement n'est à signaler mais Sissoko, Dembélé et Giroud sont partis s'échauffer.



21h49 - Coup d'envoi de la deuxième période.



21h48 - Les deux équipes reviennent sur la pelouse. "On doit faire plus", lance Didier Deschamps. "Il faut un plus de justesse technique".



21h34 - Mi-temps que le score de 0-0. Les Bleus ont globalement dominé ces 45 premières minutes mais les Bosniens ont fait mieux que résisté et se sont créés la meilleure occasion à la 26e.



44e - Tête de Varane non cadrée après un énième centre de Griezmann, de la gauche cette fois.



42e - Mbappé tente la reprise au second poteau après un centre contré de Coman, c'est repoussé.



41e - Nouveau coup franc frappé par Griezmann et repoussé par un défenseur bosnien.



38e - Les Bosniens continuent à essayer de ressortir le ballon proprement à chaque récupération. Sur ce contre, Kimpembe veille au grain.



36e - Mbappé n'obtient ni le coup franc à gauche de la surface bosnienne, ni le corner.



35e - Nouveau centre bien capté par Sehic.



33e - Les Bleus font tout ce qu'ils peuvent pour contourner le 5-4-1 adverse, notamment en multipliant les centres, sans succès pour l'instant.



31e - Encore un corner à venir pour l'équipe de France. Kimpembe commet la faute dans la surface bosnienne.



30e - Lemar sert Mbappé dans la surface, l'attaquant parisien obtient le corner.



27e - Tête de Rabiot au dessus des buts de Sehic sur un centre de Griezmann.



26e - Arrêt extraordinaire de Lloris de la main gauche à l'horizontale après une tête de Ahmedhodzic sur corner.



25e - Nouvelle occasion bosnienne par Kolasinac, Kimpembe le reprend au dernier moment.



24e - Belle frappe de Todorovic qui pousse Lloris à repousser des deux mains.



23e - Mbappé tente de lancer le contre mais est repris par trois Bosniens.



21e - Coman décale Griezmann qui sert Pavard, le centre est contré en corner. La Bosnie ressort le ballon, part en contre mais Dzeko, repris par Griezmann, n'obtient pas le corner.



19e - La Bosnie repointe son nez dans le camp français mais l'arrière-garde bleu-blanc-rouge repousse sans mal le danger.



18e - Centre contré de Lemar, corner. Il ne donne rien.



17e - Les Bleus ont nettement haussé le ton depuis quelques minutes.



16e - Griezmann frappe le coup franc, c'est contré par le mur, le ballon retombe sur Lemar qui tente la volée, au dessus.



15e - Mbappé accroché à l'entrée de la surface, excellent coup franc à venir pour les Bleus.



15e - Bonnes combinaisons à gauche entre Hernandez, Lemar et Mbappé, qui centre en retrait pour la tête de Coman, cadrée mais pas assez appuyée.



13e - Dzeko signalé Hors jeu.



11e - Frappe de Coman du gauche au premier poteau, c'est à côté.



9e - Coman a vu l'appel de Mbappé mais sa passe est contrée en touche.



8e - Ouverture un peu trop longue pour Pavard sur une pelouse qui a été arrosée avant la rencontre.



5e - La Bosnie confirme son aisance technique mais ne parvient pas à inquiéter Lloris.



3e - Mbappé se retrouve seul dans la surface face au portier bosnien mais est signalé hors jeu... à tort. Rappelons qu'il n'y a pas la VAR dans ces éliminatoires.



2e minute - Les Bosniens tiennent bien le ballon au milieu en ce début de match.



20h49 - C'est parti à Sarajevo, ce sont les Bleus qui ont donné le coup d'envoi.



20h47 - Fin des hymnes.



20h44 - Les Bleus entrent sur la pelouse, tout de blanc vêtu, sauf Lloris, en jaune.



20h40 - L'échauffement est terminé, les deux équipes vont bientôt faire leur retour sur la pelouse de Sarajevo.



20h31- Si vous n'avez pas suivi les annonces de Emmanuel Macron, voici ce qu'il faut retenir.



20h23 - La suite de ces éliminatoires du Mondial 2022 aura lieu en septembre avec France-Bosnie le 1er, Ukraine-France le 4 et France-Finlande le 7.



20h15 - Hugo Lloris, seul joueur avec Antoine Griezmann à avoir débuté les trois rencontres disputées en huit jours par les Bleus, fête sa 123e sélection, égalant Thierry Henry au deuxième rang des Bleus les plus capés de l'histoire, derrière Lilian Thuram (142).



19h58 - L'équipe de France Espoirs vient se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. Elle affrontera les Pays-Bas le 31 mai à Budapest.



19h49 - La Bosnie va sans doute évoluer en 5-3-2 :



Sehic - Todorovic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac - Hadziahmetovic, Pjanic, Cimirot - Dzeko (cap.), Krunic



19h44 - Les Bleus vont finalement débuter avec Lemar et non Dembélé, voici le 11 de départ :



Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Rabiot - Coman, Griezmann, Lemar - Mbappé



19h40 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.