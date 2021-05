publié le 14/05/2021 à 23:06

Pas de match de Ligue 1 mais un riche sommaire pour RTL Foot, vendredi 14 mai. Retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Baptiste Durieux pour deux heures de direct, de débats et d'information. Invité phare de cette émission, le défenseur de Monaco Djibril Sidibé, au lendemain de la qualification de l'ASM pour la finale de la Coupe de France aux dépens des amateurs de Rumilly-Vallières (1-5).

Cette finale se déroulera mercredi 19 mai (21h) au Stade de France. "On a la chance de jouer un match de gala face au Paris Saint-Germain, se réjouit le joueur de 28 ans. On est ambitieux, on est des compétiteurs (...) On a vraiment envie d'aller chercher ce trophée". Monaco n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1991.

Mais avant ce rendez-vous, il y a un match de la 37e journée de Ligue 1 face à Rennes à disputer, dimanche 16 mai (21h). "Notre priorité, ça a toujours été le championnat, assure Djibril Sidibé. On sait que c'est un match très important. On est 3e, on n'a pas de pression particulière".

Autre rendez-vous majeur de ce mois de mai pour le Troyen de naissance, passé par l'Estac, Lille et Everton en plus de ses cinq saisons (série en cours) avec Monaco : l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro (11 juin-11 juillet), mardi 18. Champion du monde en 2018 mais plus revu sous le maillot bleu depuis le 26 juin cette année-là, Sidibé espère fermement voir son nom sortir de la bouche du sélectionneur.

"J'y crois et je travaille pour, lance le joueur aux 18 sélections (un but). Il reste encore un match dimanche pour montrer encore ma valeur. L'équipe de France, c'est tout pour moi (...) C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à ces matches mais je travaille pour et c'est un objectif". L'UEFA ayant autorisé les sélectionneurs à choisir 26 joueurs et non 23, Djibril Sidibé a en effet sa chance en tant que doublure de Benjamin Pavard.