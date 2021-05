publié le 10/05/2021 à 18:00

C’est l’un des évènements sportifs majeurs de l’année 2021. Reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, le 16e championnat d’Europe des nations de football se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain. Une compétition à suivre et à vivre avec tout le service des sports et la rédaction de RTL du match d’ouverture et jusqu’à la finale.

Journalistes, consultants, reporters dans les villes-hôtes et à Paris, offriront une couverture complète de la compétition : reportages, interviews, ambiance dans et autour des stades, réactions des joueurs et des supporters. Et chaque soir, retrouvez le RTL Foot Club France pour vivre à chaud et dans les coulisses toute l’actualité de l'équipe de France en compagnie des envoyés spéciaux permanents de RTL. Ce rendez-vous quotidien débutera à 21h du lundi au jeudi et à 20h les vendredis, samedis et dimanches.

Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau commenteront les matches des Bleus à Munich pour France-Allemagne (mardi 15 juin, 21h), à Budapest pour Hongrie-France (samedi 19 juin, 15h) et Portugal-France (mercredi 23 juin, 21h). À leurs côtés, dans les stades au plus près de l’ambiance, Julien Fautrat. À Paris, depuis le studio RTL, Éric Silvestro et Giovanni Castaldi seront accompagnés de Quentin Vaslin et Baptiste Durieux. Vincent Serrano sera quant à lui aux côtés des autres sélections.

Analyses de Robert Pirès

Retrouvez également chaque samedi de 18h30 à 20h On refait le match, présenté par Christian Ollivier avec la complicité de Florian Gazan et de nombreux chroniqueurs pour une analyse détaillée et décalée sur l’actualité de l’Euro.

À chaque grand rendez-vous des Bleus, Robert Pirès, le consultant foot de RTL et M6, livrera son analyse dans la matinale présentée par Yves Calvi de 7h à 9h30. RTL et RTL.fr vous proposeront par ailleurs des interviews privilégiées des joueurs de Didier Deschamps.

RTL2 et Fun Radio également de la partie

Les radios musicales RTL2 et Fun Radio seront également de la partie et vont accompagner le dispositif global consacré à cet Euro, avec des chroniques et des sujets en passant par les faits marquants des matchs.

Animations sur les réseaux sociaux

Durant toute la compétition, retrouvez un dispositif spécial sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook de RTL France. Chaque jour de match de l’équipe de France, découvrez les pronostics des matchs par les animateurs RTL

Les personnalités des trois radios se prêteront également à des challenges Tik Tok. Chaque semaine, des prises de parole en Facebook Live seront organisées durant toute la compétition : supporters, sportifs, spécialistes.

Enfin, tous les articles sur l’Euro ainsi que tous les contenus en lien avec l’actualité des Bleus (reportages, interviews et replays) seront à retrouver sur RTL.fr et l’application RTL.