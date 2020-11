Équipe de France : quel est le parcours de Marcus Thuram, fils de Lilian ?

Marcus Thuram célèbre un but avec le Borussia Mönchengladbach le 26 octobre 2020

publié le 05/11/2020 à 16:15

L'histoire de l'équipe de France avait déjà vu Youri Djorkaeff (82 sélections) succéder à son père Jean (47), Patrice Rio (17) prendre le relais de Roger Rio (18), tandis que René Pleimelding et son fils Pierre ont tous les deux été sélectionnés à une reprise. L'année 2020 va sans doute être marqué par la première apparition en Bleu de Marcus Thuram, près de 12 ans et cinq mois après la 142e (record) et dernière apparition de Lilian, le 13 juin 2008.

Le fils aîné du champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps, jeudi 5 novembre, dans une liste élargie de 26 joueurs. Si l'attaquant de 23 ans doit effectuer ses premiers pas sous le maillot frappé du coq, ce sera sans doute lors du premier des trois matches au programme, face à la Finlande en amical mercredi 11 novembre (21h10) au Stade de France.



Transféré de l'En Avant Guingamp au Borussia Mönchengladbach en juillet 2019, Marcus Thuram est "passé au niveau supérieur" depuis son arrivée dans le club allemand, a expliqué le sélectionneur pour justifier son choix. "Il a cette capacité de créer des différences avec beaucoup de puissance, de percussion", a "cette capacité sur les gros matches à être souvent présent et bon".

Hommage à Marcus Garvey

Le premier des deux fils du héros de la demi-finale face à la Croatie en 1998 (il a marqué ses deux seuls buts en Bleu) mesure 1,92 m. Il est né le 6 août 1997 à Parme, club de Lilian entre 1996 et 2001 (après Monaco, avant la Juve et le Barça). C'est à l'Olympique de Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, qu'il débute son parcours junior en 2007. Celui qui doit son prénom au militant noir du début du 20e siècle Marcus Garvey rejoint le centre de formation de Sochaux cinq ans plus tard.

Le grand frère de Khéphren (autre hommage, à un roi égyptien), lui aussi footballeur, à l'OGC Nice, effectue ses débuts avec l'équipe première sochalienne en mars 2015, en Ligue 2. Il découvre la Ligue 1 sous les couleurs de Guingamp en août 2017, marque le penalty de la victoire en Coupe de la Ligue face au PSG en janvier 2019, marque 17 fois en 72 rencontres avec les rouges et noirs costarmoricains.

Champion d'Europe des moins de 19 ans avec Mbappé

Champion d'Europe des moins de 19 ans en 2016 avec un certain Kylian Mbappé, Marcus Thuram intègre l'équipe de France en juin 2019 et participe à l'Euro, où la France est écartée en demi-finale par l'Espagne. Son total avec l'équipe de Sylvain Ripoll restera bloqué à cinq sélections (aucun but). Mais son avenir en Bleu n'est visiblement pas terminé.