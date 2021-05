Euro 2021 : pourquoi Aymeric Laporte a choisi l'Espagne

publié le 12/05/2021 à 12:02

"Que quelqu'un lance une pétition pour permettre à Benzema de jouer pour l'Espagne comme Laporte", lance un internaute sur Twitter, "Il a bien raison ! Si seulement Benzema pouvait faire pareil..." réagit un autre. Naturalisé espagnol après validation du Conseil des ministres, Aymeric Laporte va, sauf blessure d'ici-là, participer au prochain Euro (11 juin-11 juillet) avec la Roja. Selon la presse espagnole, il s'agit même d'une demande venue du sélectionneur Luis Enrique en personne.

Né à Agen le 27 mai 1994, le défenseur central de Manchester City (depuis janvier 2018) a porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes (- de 17 ans, de 18 ans et de 19 ans) et chez les Espoirs à 19 reprises mais jamais chez les A. S'il a été appelé à trois reprises par Didier Deschamps entre 2016 et 2020, le gaucher de 1,91 m n'a jamais disputé la moindre minute sous le maillot bleu. Selon le règlement de la Fifa, il pouvait donc s'engager avec une autre sélection.

Ce n'est en revanche pas le cas de Karim Benzema, qui compte 81 sélections (27 buts), la dernière le 8 octobre 2015, avant l'affaire de la "sextape" avec Mathieu Valbuena. Mais ce n'est pas pour cette raison que Didier Deschamps refuse de faire appel au 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (277 réalisations - encore 28 cette saison - en 555 matches) : "DD" ne lui a jamais pardonné l'accusation "d'avoir cédé à une partie raciste de la France" en 2016.

Il n'a jamais obtenu la confiance de Deschamps

Laporte, lui, n'a jamais obtenu la confiance sportive du capitaine des champions du monde 1998. S'il est encore jeune (26 ans), il a donc cédé à l'appel de l'Espagne, pays qu'il connaît bien pour avoir rejoint l'Athletic Bilbao dès l'âge de 15 ans. Il effectuera ses débuts professionnels avec le club basque deux ans plus tard. Remplaçants à l'aller comme au retour avec Manchester City face au PSG en demi-finale de Ligue des champions, il entre toutefois régulièrement dans la rotation de Pep Guardiola, autre lien entre le Français et l'Espagne.

La demande de naturalisation est venue directement de la fédération espagnole de football (RFEF). Le défenseur avait été mis au courant de l'initiative et a donné son feu vert. Luis Enrique doit rendre publique sa liste de joueurs convoqués pour l'Euro le 21 mai, mais se réserve la possibilité de retarder l'échéance de quelques jours selon les médias spécialisés. Laporte y figurera notamment aux côtés de Sergio Ramos (Real Madrid), Éric Garcia (Manchester City), Inigo Martinez (Athletic Bilbao) et Pau Torres (Villareal).