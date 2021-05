Euro 2021 : Deschamps dévoile les raisons du retour de Benzema

Didier Deschamps et Karim Benzema, le 6 juin 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil

18/05/2021

L'annonce était attendue, elle est devenue officielle lorsque Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour l'Euro 2021, avec Karim Benzema en attaque. Un retour inespéré avant que la rumeur n'enfle dans la journée de ce mardi 18 juin. Face à Marie Portolano et Nathalie Ianetta, le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix.

"On s'est vus, on a discuté", a expliqué Didier Deschamps. "Je n'ai pas la capacité de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit", a-t-il indiqué pour rappeler que rien n'était complétement oublié. La blessure était sans doute profonde, il a donc fallu "des étapes", "pour arriver à cette décision".