publié le 19/09/2020 à 18:30

Même les sympathisants Europe Écologie-Les Verts le voient d'un bon œil (72%) : 76% des Français se déclarent favorables au passage du Tour de France près de chez eux (45% plutôt favorable, 31% très favorable). La 107e édition de la Grande Boucle cycliste s'achève dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées, à Paris.

S'ils l'associent encore à 69% au dopage, les sondés qualifient d'abord l'épreuve de "populaire" (91%), positive pour le tourisme en France (81%) et festif (74%). Cette année, ils sont 46% à s'intéresser de près ou de loin au déroulement de la course. Parmi ceux-ci, 56% ont été déçus par les résultats des coureurs français, mais 76% jugent que c'est une bonne édition.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. 76% des Français favorables au passage du Tour

Grégory Doucet, le nouveau maire écologiste de Lyon n’avait probablement pas imaginé l’ampleur de la polémique qu’il allait susciter en qualifiant le Tour d’épreuve "machiste et polluante", qu’il n’accueillerait plus dans sa ville si les choses ne changeaient pas. Le premier édile de la "Ville des Lumières" a ainsi attaqué un totem et heurté non seulement la caravane du Tour mais aussi l’opinion.

Pas moins des trois quarts des Françaises et de Français (76%) se déclarent en effet favorables au passage de la Grande Boucle à proximité de leur domicile ou dans leur ville. Parmi eux, 75% des sympathisants de gauche et même 72% des sympathisants Europe Écologie-Les Verts. Il en va de même chez les urbains : 78% des habitants des métropoles et 75% de ceux de l’agglomération parisienne y sont favorables.

76% des Français favorables au passage du Tour Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Populaire, festif, moins associé au dopage

L’image du Tour de France est toujours excellente. Les Français sont tout d’abord quasiment unanimes sur le qualificatif "populaire" : 91% d’entre eux estiment qu’il s’applique bien à l’épreuve. Le Tour est également à la fois festif (74%) et spectaculaire (63%).

Les exploits des cyclistes enchaînant les plus hauts cols du pays, la combativité des échappées ou encore les sacrifices d’équipiers permettent aussi à l’épreuve de véhiculer des "valeurs positives" selon 65% des Français.

Au-delà de l’événement sportif, le Tour de France fait office de vitrine pour le pays. La compétition cycliste la plus suivie de la planète est "positive pour le tourisme en France" selon 81% de nos concitoyens.

Tour de France : populaire, festif, de moins en moins associé au dopage Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Le Tour de France a pourtant traversé des heures sombres. Les affaires de dopages révélées depuis la fin des années 1990 ont ébranlé le monument. Mais malgré d’éternelles suspicions sur les performances de certains coureurs, le spectre du dopage s’est éloigné.



Résultat, si les Français étaient 81% à associer le Tour de France au dopage en 2016 et 75% en 2019 et ne sont plus "que" 69% à le faire aujourd’hui. Les Français adressent une autre critique au Tour de France. 58% d’entre eux le qualifient d’événement "trop marketing".

3. L'édition 2020 suivie par près d’un Français sur deux

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier cycliste. Certaines épreuves n’ont pas pu se dérouler alors que le Tour a été reporté mais maintenu. C’est donc finalement au mois de septembre et non pas en juillet, comme à son habitude, que la Grande Boucle a traversé

l’hexagone.



Le fait que l’épreuve se déroule à la rentrée a fait craindre aux organisateurs une baisse du suivi de la course par des téléspectateurs au travail et pris par leurs obligations familiales. Mais, il n’en est rien. Dès la première semaine, les audiences ont atteint des niveaux supérieurs à celles de l’an passé.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Résultat, à l’approche du sprint final, 46% des Français nous confie avoir suivi le Tour de France. Le Tour est toujours davantage suivi par les hommes (58%) que les femmes (35%), par les plus âgés (58% des 65 ans et plus contre 32% des 25-34 ans) et par les ouvriers (49%) plus que par les cadres (39%).



Dans le détail, 13% de Français sont de vrais mordus. Ils ont suivi un maximum d’étapes en direct. D’autres préfèrent se concentrer sur les étapes de montagne (17%). Enfin 16% de nos concitoyens se sont contentés de suivre les résultats sur Internet et dans les médias.

4. Une bonne édition malgré le recul des Français

Après une édition 2019 marquée par les 14 jours en jaune, les deux victoires d'étape et la 5e place au classement général de Julian Alaphilippe, mais aussi par un succès de Thibaut Pinot, contraint à l'abandon alors qu'il visait la victoire finale, les observateurs plaçaient encore beaucoup d’espoirs dans les coureurs français cette année.



Beaucoup estimaient que Pinot faisait partie d’une poignée de coureurs capables de contester la victoire à Primoz Roglic et Egan Bernal. La multiplication des étapes dédiées aux punchers devait, en outre, permettre à Alaphilippe d'en glaner plusieurs. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a d’ailleurs parfaitement débuté en remportant la 2e étape et en enfilant le maillot jaune.



Mais, une prise de bidon non autorisée dans les 20 derniers kilomètres avant Gap lui a fait perdre la tunique de leader. Il n'a ensuite pas pu lever les bras de nouveau, malgré plusieurs tentatives. Côté Pinot, la malchance a encore frappé. À terre dès la 1re étape, le leader de la Groupama-FDJ n’a jamais pu récupérer et s’est fait distancer rapidement, éloignant tout espoir de victoire.



Ainsi, et en dépit du magnifique raid solitaire de Nans Peters, du maillot à pois, porté 15 jours par Benoît Cosnefroy et des espoirs suscités par Guilllaume Martin et Romain Bardet, les résultats des coureurs français ont déçu 56% des Français ayant suivi le Tour cette année.

56% des Français qui ont suivi la course déçus par les résultats de leurs coureurs Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Il n‘en demeure pas moins qu’à leurs yeux, l’édition 2020 peut être qualifié de "bonne". Il faut dire que ce Tour n’a pas manqué de rebondissements. Le grand public aura aussi découvert Tadej Pogacar, le très jeune Slovène (21 ans).



La domination de la Jumbo-Visma poussant Egan Bernal, le tenant du titre vers la sortie, marquera aussi très probablement cette édition particulière d’une épreuve toujours autant suivie et appréciée des Français.

Une bonne édition pour 76% des personnes qui ont suivi la course Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama