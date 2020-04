Coronavirus : le Tour de France 2020 s'élancera le samedi 29 août

publié le 15/04/2020 à 09:27

Après l'Euro de football, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo ou Roland-Garros, voilà le Tour de France cycliste 2020 à son tour reporté en raison de l'épidémie de coronavirus qui frappe la planète depuis des semaines. Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron et de l'annonce d'un déconfinement possible à compter du lundi 11 mai, la décision a été officialisée par Amaury Sport Organisation : le Tour est décalé et débutera le samedi 29 août à Nice.

L'information avait été livrée en début de soirée par le Dauphiné Libéré, mardi 14 avril. La 107e édition devait initialement s'élancer le samedi 27 juin pour se conclure le dimanche 19 juillet sur les Champs-Élysées, qui accueilleront finalement l'arrivée le dimanche 20 septembre. Le parcours de 3.470 km, essentiellement au sud du pays, ne change en rien. Il avait été présenté le 15 octobre 2019.

Ce report du Tour de France à la fin de l'été va avoir un effet domino sur le calendrier cycliste. Le Tour d'Espagne, également organisé par ASO, est prévu du 14 août au 6 septembre, mais il est impossible que les deux courses se chevauchent. La Grande Boucle reste en effet la pierre angulaire du cyclisme international avec ses 10 à 12 millions de téléspectateurs et ses 130 millions de chiffres d'affaires.