publié le 02/09/2020 à 18:11

Coup de théâtre en conclusion d'une étape sans grand intérêt entre Gap et Privas, mercredi 2 septembre. Une trentaine de minutes après la victoire au sprint du Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe s'est vu dépossédé du maillot jaune par les organisateurs de la course. La raison ? Un ravitaillement non autorisé par le règlement dans le final de cette 5e étape. Il aurait pris un bidon dans les 20 derniers km.

Le Français de la formation Deceuninck - Quick Step a écopé de 20 secondes de pénalité. Il est donc contraint de céder la tunique de leader au Britannique Adama Yates, qui pointait à la 2e place du classement général à 4 secondes de Alaphilippe. Ce dernier glisse au 16e rang, laissant la place de 1er Français à Guillaume Martin, 4e à 9 secondes de Yates. Le Slovène Primoz Roglic est 2e à 3 secondes du nouveau leader.

"J'ai pris un bidon visiblement dans une zone non-autorisée, a commenté Alaphilippe au micro de France Télévisions. Si c'est le cas, c'est comme ça. C'est une décision du jury, je ne peux rien n'y faire. Si c'est comme ça, je vais me relever et on en parlera plus".

Le nouveau top 10 du classement général après la pénalité de Julian Alaphilippe. #TDF2020 pic.twitter.com/INBLxAfRzM — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 2, 2020