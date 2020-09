Le Tour de France est-il "machiste et polluant" comme l'affirme Doucet ?

publié le 10/09/2020 à 15:06

Dans un entretien au Progrès, le maire Europe Écologie-Les Verts de Lyon Grégory Doucet a jugé que le Tour de France, dont la 14e étape arrivera samedi à Lyon, est "machiste et polluant". Le premier édile de la capitale des Gaules s'interroge sur une éventuelle candidature pour accueillir une prochaine étape de la Grande Boucle. Pascal Praud a réuni Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère de Paris EELV, et Christian Laborde, consultat pour RTL.

"Malheureusement, le Tour de France tel qu'il est aujourd'hui est machiste et polluant, estime Raphaëlle Rémy-Leleu. Cela ne veut pas dire que l'essence du Tour de France est anti-écolo et anti-féministe. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Tour de France. Ce sont aussi des belles valeurs sportives. Le Tour de France est l'une des compétitions les plus vues au monde. Des associations féministes militent pour qu'il y ait un Tour de France féminin. Par ailleurs, pour avoir été stagiaire sur une ville d'arrivée, l'ambiance et le cadre de travail ne sont pas à l'égalité des sexes."

"La présence d'hôtesses et uniquement d'hôtesses était problématique, réagit Christian Laborde. Aujourd'hui, à l'arrivée, il y a un hôte et une hôtesse. Cette question est réglée. S'agissant du Tour de France qui serait lui-même machiste, on se trompe de combat. Il n'est pas radical, il est ridicule. Ce qui est machiste, c'est la société, les sponsors, le capitalisme. Le Tour de France est avant tout une épreuve populaire. Si M. Doucet s'intéresse à la question de la pollution, qu'il s'intéresse à la F1. Tout le monde ne peut pas assister à un Grand Prix, mais tout le monde va sur le bord de la route."