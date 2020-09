publié le 05/09/2020 à 13:30

Les coureurs du Tour de France s'attaquent samedi 5 septembre aux premiers sommets des Pyrénées, dans la 8e étape entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Le parcours, long de seulement 141 km, franchit le col de Menté (1ère catégorie, 6,8 km de montée à 8,1 % de pente moyenne) avant le 60e km pour aborder le port de Balès, la première ascension classée hors catégorie de ce Tour, par son versant traditionnel dans la vallée de la Barousse.

Au sommet de cette montée de 11,7 kilomètres à 7,7 % de pente moyenne, il restera 36,5 kilomètres soit l'enchaînement de la descente technique et de l'ascension de Peyresourde (9,7 km à 7,8 %, 1re catégorie) prolongée de la descente vers l'arrivée. Les 3.500 derniers mètres, plats, conduisent à la ligne installée à proximité du lac artificiel de Génos-Loudenvielle où le Tour fait étape pour la 5e fois.

Loudenvielle (305 habitants) est l'une des communes du Val-Louron, où la Grande Boucle est arrivée pour la première fois en 1991 avec la prise de pouvoir de Miguel Indurain (victoire à l'époque de Claudio Chiappucci). Six ans plus tard, Laurent Brochard s'imposait le jour de la Fête nationale dans une course qui avait battu à l'époque un record d'audience TV, un an avant le séisme de l'affaire de dopage Festina.

Départ de Cazères-sur-Garonne à 13h30 (lancé à 13h35), arrivée à Loudenvielle vers 17h14 (moyenne calculée à 38 km/h).

Tour de France 2020 : le profil de la 8e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Le film de l'étape :

14h05 - L'avance des 13 hommes de tête approche des 6 minutes : 5'58" à 118 km de l'arrivée.

13h59 - Cette échappée fait les affaires de l'équipe Mitchelton - Scott du maillot jaune Adam Yates, qui peut laisser filer sans préoccupation.



13h55 - L'écart s'est envolé en faveur des 13 hommes de tête : 3'42 à 124,5 km de l'arrivée.



13h48 - La première échappée du jour est composée des Français Benoît Cosnefroy (AG2R - La Mondiale), Nans Peters (AG2R - La Mondiale), Fabien Grellier (Total - Direct Energie), Jérôme Cousin (Total - Direct Energie), Kevin Reza (B&B Hotels-Vital Concept), Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), de l'Américain Neilson Powless (Education First), du Russe Ilnur Zakarin (CCC), du Belge Ben Hermans (Israel Start-Up Nation), des Danois Michael Morkov (Deceuninck - Quick Step) et Soren Kragh Andersen (Sunweb), du Letton Toms Skujins (Trek Segafredo) et de l'Espagnol Carlos Verona (Movistar).

Cette échappée convient au peloton, il y a de bons grimpeurs devant et aucun danger pour Adam Yates. Ilnur Zakarin est le mieux classé, 44e ce matin à 16'39" du maillot jaune. #TDF2020 pic.twitter.com/AHduLUHSpW — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 5, 2020

13h44 - Un groupe de 13 coureurs s'est détaché et compte 18 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune.



13h40 - Les offensives se multiplient à l'avant du peloton mais aucun écart sérieux n'est créé.

Ilnur Zakarin, Jérôme Cousin, Quentin Pacher ou Nans Peters lancent une offensive. Benoit Cosnefroy attaque également, le Normand va devoir défendre son maillot aujourd'hui. #TDF2020 pic.twitter.com/Ksz1jXHZi6 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 5, 2020

13h37 - Le départ réel vient d'être donné, et déjà une attaque, celle de Soren Kragh Andersen.



13h35 - Le départ réel va être retardé de quelque secondes, un coureur a été victime d'une crevaison. Il s'agit de l'Allemand Max Walscheid (NTT).



13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.