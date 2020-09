publié le 13/09/2020 à 12:25

Avec deux cols de 1re catégorie et une ligne d'arrivée située au sommet du Grand Colombier (1.501 m d'altitude), cette 15e étape sera forcément déterminante dans le classement final, d'autant que les trois ascensions sont situées dans le dernier tiers du parcours de 174,5 km.

Au départ de Lyon, le profil propose du plat jusqu'à Artemare, au km 98,5. Les choses très sérieuses débutent alors, avec deux gros morceaux avant la première arrivée au sommet d'un col hors-catégorie sur cette édition : le Grand Colombier, ses 17,4 km de montée à 7,1 % de pente moyenne.

Avant de se frotter à la montée finale, il faut d'abord se frotter à la Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km à 8,1 %) et au col de la Biche (6,9 km à 8,9 %, 1re catégorie). Départ fictif à 12h25, réel à 12h50, arrivée prévue entre 17h10 et 17h40. Le lendemain, le peloton aura droit à une deuxième et dernière journée de repos.

Tour de France 2020 : le profil de la 15e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Le film de l'étape :

12h32 - Voici le top 30 du classement général :



1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 61 h 03:00.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 44.

3. Egan Bernal (COL/INE) 59.

4. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1:10.

5. Nairo Quintana (COL/ARK) 1:12.

6. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:31.

7. Adam Yates (GBR/MIT) 1:42.

8. Mikel Landa (ESP/BAH) 1:55.

9. Richie Porte (AUS/TRE) 2:06.

10. Enric Mas (ESP/MOV) 2:54.

11. Guillaume Martin (FRA/COF) 3:14.

12. Tom Dumoulin (NED/JUM) 4:32.

13. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:11.

14. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6:22.

15. Damiano Caruso (ITA/BAH) 7:02.

16. Sergio Higuita (COL/EF1) 26:12.

17. Warren Barguil (FRA/ARK) 27:11.

18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 34:07.

19. Sepp Kuss (USA/JUM) 34:16.

20. Esteban Chaves (COL/MIT) 36:09.

21. Marc Soler (ESP/MOV) 37:53.

22. Gorka Izagirre (ESP/AST) 40:13.

23. Peio Bilbao (ESP/BAH) 42:56.

24. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 44:37.

25. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 52:48.

26. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 59:19.

27. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 00:23.

28. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 01:49.

29. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 04:52.

30. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 07:21.

...

