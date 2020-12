et AFP

publié le 22/12/2020 à 12:08

C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du sport français. En signant un nouveau contrat de 205 millions de dollars (167,2 millions d'euros), qui le lie cinq années de plus au Utah Jazz, Rudy Gobert s'apprête à devenir le sportif français le mieux payé de l'histoire. À partir de l'an prochain, le salaire annuel du basketteur français va s'envoler à 41 millions de dollars par an, soit 33,5 millions d'euros, en moyenne sur les cinq saisons entre 2021 et 2026.

Selon le magazine économique américain Forbes, dont le classement annuel des sportifs en activité les mieux payés à travers le monde fait référence, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé était en 2020 le sportif français le mieux payé avec 33,8 millions de dollars (27,6 millions d'euros), dont 20,8 millions en salaires et 13 millions en sponsoring et contrats de partenariat.

Il devançait alors ses coéquipiers en équipe de France Paul Pogba (24 millions d'euros) et Antoine Griezmann (23 millions d'euros). Les trois footballeurs étaient, en 2020, les seuls Français à figurer dans le top 100 mondial.

Federer, leader du classement mondial

Autre Français évoluant en NBA, Nicolas Batum était le quatrième français le mieux payé de l'année 2020. L'ancien joueur des Hornets de Charlotte, qui évoluera pour la saison prochaine chez les Clippers de Los Angeles a gagné près de 21,6 millions d'euros cette année.

Derrière lui, on retrouve un autre de ses coéquipiers en équipe de France, Evan Fournier, dont le salaire culmine à près de 15 millions d'euros annuels, avec sa franchise d'Orlando. Un autre footballeur, Ousmane Dembélé figure aux avants postes de ce classement. Malgré un enchaînement de blessures, l'attaquant du FC Barcelone jouit d’un salaire confortable de 12 millions d’euros de revenus bruts annuels.

Les Français sont encore loin des sportifs les mieux payés de la planète. Avec 106,3 millions de dollars (95,5 millions d'euros) de gains en 2020, Roger Federer domine un podium où figure également Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars) et Lionel Messi (104 millions de dollars).