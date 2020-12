publié le 22/12/2020 à 05:12

Cette famille va passer Noël chez elle grâce à la générosité d'un basketteur. Bam Adebayo, joueur du Heat de Miami en NBA, s'est engagé à payer un an de loyer à un mère et ses quatre enfants vivant à Miami et menacés d'expulsion avant les fêtes de fin d'année.

Ce beau geste a été rapporté par le magazine américain Complex et relayé en France par le Point. En plus de payer un an de loyer à cette famille, Bam Adebayo s'est également engagé à participer financièrement à l'entretien et aux travaux de la maison. "Le simple fait d'aider quelqu'un comme ça, dans cette situation, avec toutes les choses négatives qui lui sont arrivées ces derniers mois, c'est définitivement en haut de ma liste", a déclaré le basketteur américain à Complex.

Âgé de 23 ans, le pivot du Heat de Miami n'en est pas à son premier acte de générosité. Il avait récemment offert une maison à sa mère ou encore créé une fondation : la BBB, BAM, Books and Botherhood (Bam, livres et fraternité).