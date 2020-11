Équipe de France : "Je me retrouve", confie Pogba, qui vit "une période difficile"

publié le 16/11/2020 à 10:11

Trois jours après la défaite en amical au Stade de France face à la modeste Finlande, l'équipe de France a donc retrouvé l'ossature de l'équipe championne du monde en juillet 2018, et avec elle une victoire référence au Portugal (0-1) en Ligue des Nations. Avant même la dernière journée de ce groupe avec un France-Suède mardi 17 novembre (20h45), les Bleus sont assurés de disputer la phase finale à quatre prévue en octobre 2021.

Parmi les grands vainqueurs de cette rencontre à Lisbonne, Paul Pogba. La passe lumineuse du milieu de Manchester United pour Antoine Griezmann (12e) a notamment donné le ton d'une première période où les Bleus ont dominé les champions d'Europe en titre dans l'ambition, les idées et les occasions de but. Enchaîner après une prestation terne contre la Finlande a visiblement fait un bien fou à "la Pioche", seulement titulaire deux fois en club lors des sept derniers matches.

"C'est vrai que c'est une période difficile, une période que je ne connaissais pas dans ma carrière on va dire, a reconnu le joueur de 27 ans au micro de RTL et M6. J'ai eu l'habitude de jouer tout le temps, d'avoir du rythme et d'un coup, comme ça, changer... Je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve, avec mes coéquipiers, leurs conseils, le coach qui me parle, qui me met en confiance. Ça aussi ça m'a beaucoup aidé pour cette performance".

Je veux continuer comme ça et continuer à progresser Paul Pogba Partager la citation





"Je veux continuer comme ça et continuer à progresser, poursuit le natif de Lagny-sur-Marne. Avec le temps de jeu ça va aussi m'aider. Pour être au haut niveau, c'est des performances comme ça qu'il faut faire, tout le temps, être consistant". Pas sûr, cependant, qu'il soit aligné d'entrée une troisième fois de suite, mardi 17 novembre au Stade de France.