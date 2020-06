Sportifs les mieux payés : pourquoi Federer devance Ronaldo, Messi et Neymar

publié le 30/05/2020 à 12:18

D'habitude ce sont les footballeurs qui gagnent le plus d'argent. Mais cette fois, c'est un tennisman qui arrive en tête du classement des sportifs les mieux payés au monde, établi par le magazine américain Forbes. Il s'agit de Roger Federer, avec plus de 106 millions de dollars empochés en un an, et c'est une première pour le Suisse de 38 ans.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar, qui squattent le haut du classement depuis plusieurs années, arrivent juste derrière. La différence entre eux et Federer, c'est la nature de leurs gains. Chez les footballeurs, l'essentiel provient du salaire : 60 millions de dollars pour Ronaldo à la Juve, 72 pour Messi au Barça.

Des revenus faramineux mais légèrement revus à la baisse cette année en raison de l'épidémie de coronavirus : la saison à l'arrêt depuis mi-mars, les clubs ont perçu moins d'argent et les joueurs ont été un peu moins payés.

94% de ses revenus viennent de la pub

Chez Roger Federer, 94% des revenus sont publicitaires. Mercedes, Barilla, Lindt, Rolex... et le plus juteux, la marque de vêtements japonaise Uniqlo. L'image est très lucrative, et n'a pas souffert du virus. elle lui a rapporté 100 millions de dollars sur les 12 derniers mois, ses performances sportives "seulement" 6 millions.

Le premier Français de ce classement se nomme Kylian Mbappé, que l'on trouve à la 36e place avec 34 millions de dollars. Suivent Paul Pogba (28 millions) et Antoine Griezmann (27). Chez les femmes, le classement est dominé par la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, qui est devenue la sportive la mieux payée de l'histoire avec 37 millions de dollars de gains.