Couvre-feu : les sportifs professionnels auront des dérogations

publié le 15/10/2020 à 00:50

Le président Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu qui entrera en vigueur dès samedi 17 octobre minuit en Île-de-France et dans 8 métropoles. Dans ces villes, une dérogation sera délivrée aux sportifs professionnels. En revanche, les compétitions devront se dérouler à huis clos après 21h, a annoncé mercredi le ministère des Sports.

"Il y aura une possibilité de dérogation, avec ou sans public selon l'heure", a-t-il précisé. Les championnats et compétitions pourront donc se poursuivre : c’est le cas pour le PSG qui affrontera Manchester United mardi lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un match programmé à 21h00 qui se disputera donc à huis clos. Pour accueillir des spectateurs en avançant les compétitions avant 21h, le ministère des Sports a indiqué que les ligues et les clubs pouvaient "adapter et modifier" leur organisation.

Malgré tout, le secteur reste particulièrement impacté entre les sportifs testés positifs comme Cristiano Ronaldo, les annulations de matches comme celui entre Villeurbanne et l'Étoile Rouge Belgrade en Euroligue de basket, et la jauge limitée de spectateurs à 1.000 dans certaines villes de France.