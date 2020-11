publié le 12/11/2020 à 13:31

"Lui, dans sa tête, il était prêt à arrêter". C'est une petite bombe qu'a lâchée Emmanuel Lopes, oncle d'Antoine Griezmann, dans un documentaire consacré au numéro 7 des Bleus et du Barça, diffusé mercredi 11 novembre sur M6 dans la foulée du match amical France-Finlande (2-0).

Dans les semaines qui ont suivi le deuxième sacre mondial de l'équipe de France, en Russie le 15 juillet 2018, "Grizou" a donc fait part à certains proches de son envie de s'éloigner de la sélection. "Pour lui, il avait fait ce qui se faisait de mieux, explique cet oncle. Et puis après, arrivé à un âge, il se dit : 'je vais rester encore un peu et puis je vais laisser la place aux jeunes', alors qu'il n'est pas vieux pour moi. Ça a été une réflexion".

Le natif de Mâcon, qui n'a connu que le championnat d'Espagne en club avec les professionnels (Real Sociedad, Atlético de Madrid et FC Barcelone), était alors âgé de 27 ans. Il comptait 61 sélections et 24 buts en Bleu.

5e meilleur buteur de l'histoire

Il est finalement revenu sur sa réflexion et totalise deux ans et demi plus tard 84 capes pour 33 réalisations, soit le cinquième meilleur total de l'histoire devant Zinédine Zidane (31), derrière David Trezeguet (34), Michel Platini (41), Olivier Giroud (42) et Thierry Henry (51). Nul doute que ces chiffres augmenteront encore dans les mois à venir avec l'Euro en perspective. Et une nouvelle réflexion ensuite ?