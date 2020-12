publié le 19/12/2020 à 22:30

Ce n'est pas le plus beau ni le plus important de sa carrière, mais il compte : ce samedi 19 décembre, Lionel Messi a marqué le premier but du Barça face à Valence (2-2). Avec 643 buts inscrits sous le maillot blaugrana, l'Argentin égale ainsi le record de buts marqués pour un seul club, détenu jusqu'ici par la légende brésilienne Pelé, avec Santos entre 1956 et 1974.

À la fin de la première mi-temps et alors que le Barça était mené 1-0, Messi a tiré un penalty, détourné par le gardien Domenech, mais s'est rattrapé immédiatement en reprenant de la tête le centre de Jordi Alba. Le Barça, finalement tenu en échec, reste 8e du classement.

Lionel Messi a fait ses débuts avec le Barça en 2004 et a inscrit son premier but en 2005. L'été dernier, le club ne l'a pas laissé partir à un an de la fin de son contrat, alors qu'il en avait exprimé la volonté. S'il ne prolonge pas, il pourrait partir libre en juin 2021.