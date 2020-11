publié le 25/11/2020 à 18:58

Un des plus grands joueurs de tous les temps, une légende du football et l'idole de millions d'amoureux de ballons ronds, Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans.

En plus de 20 ans de carrière en Argentine, avec le Boca Juniors ou Argentinos, en sélection nationale et bien sûr en Europe, avec le FC Barcelone et Naples principalement, le meneur de jeu a ébloui le monde du football par ses gestes techniques et ses inspirations géniales.

Une Coupe du monde remportée en 1986, deux championnats d'Italie avec Naples, une Coupe UEFA (ancêtre de l'Europa league) : à chaque trophée collectif qu'il a remporté, l'Argentin a su poser sa marque. Plusieurs de ses buts ou actions restent, des décennies plus tard, durablement inscrits dans l'histoire du football mondial.



1979 : des débuts époustouflants

En 1978, César Luis Menotti, sélectionneur argentin, décide de ne pas sélectionner le jeune Diego Armando, 17 ans seulement à l'époque. L'année suivante, à 18 ans, il montre une première fois tout son talent sous le maillot bleu ciel et blanc.

Maradona est sélectionné pour la Coupe du monde de moins de 20 ans de 1979. L'Argentine termine championne, et son milieu offensif est nommé meilleur joueur après avoir conclu le tournoi par un magnifique coup franc en pleine lucarne.



1986 : la "main de Dieu"

À la Coupe du monde 1986, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale, dans le contexte d'une rivalité autant footballistique que politique, quatre ans à peine après la fin de la Guerre des Malouines.

Le pays sud-américain sortira vainqueur du duel, puis remportera la Coupe du monde. Le résultat est largement influencé par une énorme erreur arbitrale, alors que Maradona inscrit le premier de ses deux buts de la main. Qualifié de "main de Dieu", ce geste restera dans tous les esprits.



1986 : le "but du siècle"

Son second but lors de cet Argentine-Angleterre était en revanche réglementaire, et extraordinaire en plus de cela. Partant de sa moitié de terrain, Diego Maradona élimine joueur anglais après joueur anglais puis contourne avec aise le portier adverse. "Le meilleur de tous les temps ... de quelle planète viens-tu ?", s'écrira le commentateur uruguayen Víctor Hugo Morales réagissant en direct au but.

1989 : Maradona éteint la Juventus

Diego Maradona a permis à Naples de concurrencer plus que jamais la Juventus de Turin, au niveau national avec deux titres en championnat (1987 et 1990) et une Coupe d'Italie (1987), mais aussi au niveau européen.



En 1989, Naples remporte une Coupe UEFA, ancêtre de l'Europa League, après avoir éliminé le rival turinois lors d'un incroyable quart de finale. À l'aller, la Juventus s'était imposée 2-0 et se dirigeait tranquillement vers les demi-finales. C'était sans compter sur un grand renversement, mené par Maradona, qui a permis aux Napolitains de l'emporter 3-0 après prolongations.

1994 : un dernier éclat aux États-Unis

À la Coupe du Monde 1994, Diego Maradona est renvoyé des États-Unis après avoir échoué un contrôle anti-dopage. Une fin tragique en sélection pour un joueur qui a tant marqué l'histoire de son pays. Malgré tout, ce dernier mondial a permis à Maradona de signer une ultime performance mémorable avec l'Albiceleste, envoyant, face à la Grèce, un véritable missile en pleine lucarne.

