DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Affaire Ahmaud Arbery : le meurtre d'un joggeur noir qui a glacé les États-Unis

Affaire Ahmaud Arbery : le meurtre d'un joggeur noir qui a glacé les États-Unis

Lecture - 11m35s

Le 23 février 2020, un jeune homme de 25 ans, qui faisait son jogging dans un quartier résidentiel de Brunswick, dans l'État de Géorgie, était abattu en plein jour par deux hommes blancs. Un père et un fils, armés, l'avaient pris en chasse affirmant penser que Ahmaud Arbery était un cambrioleur.



Depuis Brunswick, Lionel Gendron revient sur cette affaire, qui quelques mois avant la mort de George Floyd, avait provoqué l'indignation aux États-Unis. Les deux hommes n'avaient été poursuivis par les autorités que deux mois plus tard, quand une vidéo tournée par un troisième homme avait été diffusée sur les réseaux sociaux.



