Grands-parents : La petite fille d'Emy déménage pour ses études

Lecture - 22m42s

Emy a le cœur lourd. Sa petite-fille de 20 ans quitte la région pour une nouvelle université. Emy a bien conscience que la jeune femme doit partir, mais c'est un moment difficile pour elle. Mamie et petite-fille étaient très soudées et entretenaient un lien fort et particulier.



Chaque soir, en direct Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local) ou sur parlonsnous@rtl.fr .