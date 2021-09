INÉDIT - Précarité étudiante : Hiba a-t-elle trouvé de l'aide ?

Lecture - 25m34s

Hiba est étudiante en doctorat à Paris. Au mois de février, elle avait appelé RTL pour confier son désarroi : elle avait perdu son job étudiant et ses économies s'amenuisaient. Elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts, mais restait réticente à l'idée de solliciter l'aide financière et le soutien de ses proches.



Hiba a-t-elle réussi à demander à sa famille et ses amis de l'aider ? Comment son travail avance-t-il en cette période troublée ?



Rupture amoureuse, échecs professionnels, peur de ne pas être à la hauteur... Chaque mardi, Caroline Dublanche prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle toute l'année.