Inès n'arrive pas à refaire sa vie

Lecture - 25m33s

Il y a quelques années, le compagnon d'Inès s'est suicidé. Inès à essayer de refaire sa vie, mais très vite, elle s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Inès veut savoir comment avancer et ne plus avoir peur qu'on l'abandonne.



