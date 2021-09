L'apprentissage dans l'artisanat séduit de plus en plus de jeunes

Selon les conclusions du baromètre ISM-MAAF sur l'apprentissage dans l'artisanat, celui-ci est en train de sortir de la voie de garage : 153.300 jeunes se forment désormais dans ce domaine, soit 4.000 jeunes de plus en un an.



Dans ce domaine, il existe des formations indéboulonnables, notamment le CAP coiffure, pâtissier, boulanger et maçon. Les profils, eux, se diversifient, car on peut désormais être apprenti jusqu'à 30 ans, ce qui attire de plus en plus de jeunes en reconversion professionnelle.



L'apprentissage apporte ainsi deux avantages : former dans des métiers en tension, mais aussi résorber le chômage des jeunes. Toujours selon les chiffres du baromètre ISM MAAF, 64% des apprentis ont un métier 6 mois après l'obtention du diplôme, une fois sur deux dans l'entreprise qui les a formés. Pour ceux qui ont fait des études classiques, le chiffre tombe à 40%.