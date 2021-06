VivaTech : où en est la "start-up nation" promise par Emmanuel Macron ?

Lecture - 3m05s

Ce mercredi 16 juin, c'est la fête des startups et du monde numérique puisque Paris accueille une nouvelle édition de VivaTech... L'occasion de faire un point sur la startup nation ! Cet événement est très symbolique car c'est le premier véritable salon de rang international qui va accueillir du monde à la Porte de Versailles depuis le début des confinements.



Les grands noms des GAFA ont répondu présents et seront dans une opération séduction avec Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook ou Tim Cook, le patron d'Apple qui s'est enthousiasmé, le week-end dernier, devant le travail de Guillaume Rozier, l'homme qui a compilé les données statistiques du Covid depuis 18 mois. C'est aussi le dernier Vivatech avant la présidentielle et on sait qu'Emmanuel Macron aura à cœur de montrer qu'il incarne toujours cette France technologique.