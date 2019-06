publié le 08/06/2019 à 09:00

Quel est l'avenir des X-Men dans les films Marvel ? Si Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, a parlé d'une arrivée des mutants dans le MCU pour 2020, les cerveaux des fans turbinent d'ores et déjà sur la question.



Et avec la sortie de X-Men : Dark Phoenix, dans les salles depuis le 5 juin 2019, il est possible d'imaginer quels mutants du film pourraient se retrouver dans un film Marvel. Une théorie possible en imaginant que Marvel Studios décide de continuer, d'une certaine manière, l'histoire des X-Men de la dernière saga achevée par Dark Phoenix. Attention, la suite contient des spoilers si vous n'avez pas encore vu le film.

Commençons par ce qui semble le plus évident. Mystique ne pourrait pas revenir dans un film Marvel, puisqu'elle est tuée, par Jean Grey. Pour ce qui est de la télépathe, c'est un peu plus complexe. On la voit, certes, être désintégrée à la fin du film, à cause de la puissance de la Force Phénix. Mais, la présence de l'entité cosmique dans le ciel lors de la scène finale, laisse la porte ouverte à une potentielle résurrection de Jean Grey, qui a déjà été vue dans les comics.

Storm, Cylope et Diablo

À propos du retour des mutants de Dark Phoenix au cinéma, Sophie Turner laisse d'ailleurs la porte ouverte. "Quand on filmait [Dark Phoenix], nous [le casting) n'avons pas eu l'impression que c'était notre dernière fois", confie-t-elle au média américain Digital Spy. Ainsi, Storm, Cylope et Diablo ,qui sont toujours à l'école, peuvent très bien réapparaître dans les prochains films. Ils pourraient devenir professeurs et guider la nouvelle génération X-Men, si la temporalité choisie se situe dans les années 90-2000. Après tout, ils sont les derniers de l'équipe à être encore dans la partie, puisque Charles-Xavier est partie à la retraite et que le Fauve est devenu le directeur de l'école.

Charles-Xavier et Magnéto

Après les évènements liés au Dark Phoenix dont les morts de Mystique et Jean Grey, Charles-Xavier part à la retraite. L'Institut Xavier est d'ailleurs renommé en Ecole Jean Grey pour les enfants doués et c'est Le Fauve qui occupe le poste de directeur. Charles-Xavier s'envole ensuite pour la France. Magnéto arrive à le retrouver et lui propose de venir s'installer à Genosha, l'île qui accueille tous les mutants cherchant un refuge. Les deux amis peuvent très bien continuer leurs aventures au cinéma en étant à Genosha et en servant, là aussi, de guides/conseillers pour les nouveaux X-Men. Ils sont et resteront les piliers historiques de toutes les générations de mutants.

Le "problème" Quicksilver

Quand la Fox et Disney étaient séparés, Quicksilver avaient droit à deux acteurs différents Crédit : Fox/Disney/RTL

Les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Wanda Maximoff - Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) est la fille de Magnéto, incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans la saga X-Men. À aucun moment les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité. L'absurdité de la situation est particulièrement visible sur le cas de Pietro Maximoff, alias Quicksilver, le frère jumeau de Wanda. Le mutant de la super-vitesse a un rôle dans Avengers 2 : L’Ère d'ultron, où il meurt. Dans la nouvelle saga X-Men c'est Evan Peters qui l'incarne.



Il est donc impossible que Quicksilver rejoigne les Avengers, qui l'ont déjà connu en Sokovie et assisté à sa mort. Sauf s'il est question d'un nouveau voyage dans le temps et que les Avengers (Spider-Man, Hawkeye, le nouveau Captain America) se retrouvent dans les années 90, où se déroule Dark Phoenix.