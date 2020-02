publié le 30/01/2020 à 20:02

Le retour et le départ de Michonne se précisent dans The Walking Dead. La survivante incarnée par Danai Gurira fera ses adieux à la série au cours de la suite de la saison 10. Si pour le moment, les fans ignorent dans quel épisode Michonne partira, ils et elles possèdent quelques indices sur les circonstances du départ. Attention, la suite contient des spoilers.

À la théorie populaire indiquant que Michonne quittera ses enfants et ses compagnons pour partir à la recherche de Rick, s'ajoute maintenant des flashbacks de l'héroïne. C'est ce qu'on devine dans le nouveau teaser de l'épisode 9, qui sera diffusé dès le 24 février 2020 sur OCS. Michonne apparaît brièvement accompagnée de deux zombies qu'elle tient en laisse. Cela vous rappelle quelque chose ? Effectivement, c'est bien une réminiscence des débuts de l'héroïne dans The Walking Dead. Plus précisément dans la saison 2 où Michonne porte une capuche. Une tenue qu'elle porte dans le teaser de l'épisode 9. Elle tient aussi deux zombies en laisse.

Ce sont Mike (Moses J. Moseley) son ancien compagnon et Terry (Theshay West) son meilleur ami. Lors de sa première apparition dans le show, elle était avec ses deux compagnons morts-vivants qui lui servaient de protection, puisque les zombies n'attaquent pas les autres zombies. Reste maintenant à savoir si Andrea (Laurie Holden) fera elle aussi une apparition dans un autre flashback lors de la saison 10. Elle était l'une des meilleures amies de Michonne.

> THE WALKING DEAD 10x09 "Squeeze" Promo #2 [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Melissa McBride

Un départ similaire à celui de Rick

Il n'échappera pas aux fans que la showrunner Angela Kang a donc choisi le même scénario que celui de Rick pour accompagner le départ de Michonne. Dans l'épisode 5 de la saison 9, juste avant de faire exploser le pont, le shérif grièvement blessé recroise toutes les personnes qui ont compté dans sa vie : Shane (Jon Bernthal) son meilleur ami, Hershel (Scott Wilson) son père spirituel et Sasha (Sonequa Martin-Green) sa meilleure amie. L'occasion pour Rick de se préparer à mourir et de dire à ceux qui l'aiment tout ce qu'il n'a pas eu le temps de confier. Michonne pourrait donc revoir Mike, Terry et Andrea avant de quitter la série. On espère seulement que ce ne sera pas un bal des fantômes avant sa propre mort...

Michonne dans le teaser de l'épisode 9, comme dans la saison 2 Crédit : capture d'écran YouTube