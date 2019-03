Andrew Lincoln (gauche) et Norman Reedus dans "The Walking Dead"

publié le 25/03/2019 à 16:43

La saison 9 de The Walking Dead touche bientôt à sa fin. Si l'une des scènes les plus choquantes de la série restera pour beaucoup le terrible épisode 15, pour Norman Reedus, alias le badass Daryl Dixon dans la série, le moment le plus horrible restera de loin de départ de Rick Grimmes, joué par Andrew Lincoln.



C'est avec une nostalgie non feinte que l'acteur s'est confié au magazine américain Variety:

"J'ai l'impression qu'il est avec moi tous les jours", a déclaré avec émotion Norman Reedus à propos d'Andrew Lincoln. Ce dernier a disparu dans l'épisode 5 de la saison 9, emporté par l'hélicoptère après l'explosion du pont.

"À l'heure actuelle dans le show, les fantômes de tous les mecs sont avec moi à travers chaque foutues scènes. Je me rappelle à quel point Andy [Lincoln] et moi étions proches, et avec Scott [Wilson], et aussi Jon [Bernthal]." Tombés au combat bien trop tôt, les deux derniers ont disparu respectivement dans la saison 4 et saison 3.