VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 11 : que révèle le teaser ?

publié le 03/03/2020 à 08:05

La guerre est déclarée dans The Walking Dead. Certes, on a l'impression de l'écrire depuis des mois, mais le teaser de l'épisode 11 de la saison 10 nous montre des extraits de la bataille. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.

Morning Star (Étoile du Matin) devrait ressembler à La Longue Nuit (épisode 3, saison 8) de Game of Thrones. Une terrible bataille entre les vivants et les morts, rassemblés par Alpha. Après avoir manqué de mourir dans l'épisode 10, la cheffe des Chuchoteurs est plus que jamais déterminer à exterminer ses ennemis. Il semble que Beta soit toujours en vie, car on repère son immense dans la horde derrière Alpha.

De l'autre côté des fils barbelés de la Colline, l'heure est aux armes. Lydia prévient sa nouvelle famille que sa mère et sa horde sont en route. La Colline, isolée d'Alexandria n'a plus le choix et doit prendre les armes dès la nuit tombée. Aaron, Ezekiel, Daryl, mais aussi Rosita, Eugene et Yumiko sont en première ligne, et devront tenir jusqu'au petit matin. Aucun signe de Judith, qui était partie dans le convoi d'Alexandria pour la Colline à la fin de l'épisode 10. On a un rapide aperçu de Carol dans la maison de Maggie, face aux portraits de la famille Green.

Dans la dernière image du teaser, Daryl armé d'un fléau commence à fracasser des crânes. Dans la horde se trouve d'ailleurs Negan, qui a reçu son masque de chair putride. La suite, les fans la découvriront dès le 9 mars sur OCS.