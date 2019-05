publié le 01/05/2019 à 14:05

Attention, si vous n'avez pas encore eu le plaisir de découvrir le tant attendu épisode The Long Night diffusé ce lundi 29 avril 2019 sur HBO et OCS, nous vous conseillons de stopper votre lecture dès maintenant. La suite de cet article va en effet contenir des spoilers majeurs sur le déroulé de l’épisode 3 de la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Vous voilà prévenus...



Tout le monde s'attendait à ce que la grande Bataille de Winterfell soit la plus impressionnante et meurtrière séquence de la série. Si tous nos héros étaient réunis en un seul et même endroit, entouré de milliers de zombies belliqueux, il faut reconnaître que le bilan est assez favorable. Bien sûr de nombreux personnages sont morts mais aucun protagoniste principal, comme Jon, Daenerys, Tyrion et les autres n'ont été mortellement touchés.

Ils ont péri lors de la Bataille de Winterfell

Le Roi de la Nuit et ses lieutenants : il s'agit de la mort qui a sonné la fin de la bataille. En mourant, la magie du Roi de la Nuit s'est éteinte. Ses lieutenants ont explosé en milliers d'éclats de glace et les morts qu'il avait ressuscité pour la bataille sont aussi retombés, inanimés. La chute la plus spectaculaire fut sans doute celle de Viserion, le dragon-zombie du Roi de la Nuit qui empêchait Jon d'atteindre le Bosquet sacré.

Theon Greyjoy : il était l'un des premiers personnages introduits dans la série. Un frère Stark malgré son appartenance à une autre famille, un peu comme l'était Jon, le bâtard. Très fier et ambitieux, Theon est passé par de nombreuses phases avant d'arriver à son sacrifice. Traître, meurtrier, prisonnier, victime traumatisée, survivant... Jusqu'à la rédemption finale. Il a sauvé Yara et Bran, garantissant la survie de sa Maison et du "frère" qu'il avait chassé de chez lui.

Jorah Mormont : le chevalier qui avait promis de mourir pour Daenerys a finalement connu sa fin dans les bras celle qu'il a protégé jusqu'au dernier moment. Malgré ses sacrifices successifs et sa rédemption perpétuelle, Jorah n'aura pas droit à une fin heureuse.



Lyanna Mormont : personnage adoré des fans de la série pour son courage et son caractère bien trempé, la jeune Lyanna n'a pas pu survivre à l'attaque d'un géant-zombie. Mais elle restera dans l'histoire comme l'une des plus braves guerrières de Game of Thrones et une enfant capable de tuer la gigantesque créature qui venait tout juste de broyer ses os.



Béric Dondarrion : après avoir été ressuscité un grand nombre de fois, Béric a finalement trouvé la vraie mort en défendant Arya dans les couloirs de Winterfell. Par ce sacrifice, il a permis à la jeune Stark d'abattre d'un coup de poignard le Roi de la Nuit. Les prêtres rouges connaissaient-ils déjà l'issue de la bataille.



Mélisandre : il s'agit de la dernière mort de l'épisode. Une mort volontaire et prophétisée par Mélisandre elle-même depuis bien longtemps. Elle avait signalé à Varys qu'elle reviendrait pour mourir à Westeros et elle a indiqué à Davos qu'elle mourrait avant l'aube. Une fois la victoire obtenue, et après de spectaculaires démonstrations de ses pouvoirs, Mélisandre a choisi de mourir en retirant son collier et tombant dans une volute de poussière.



Eddison Tallett : il était le Lord Commandant de la Garde de Nuit après le départ de Jon fraîchement ressuscité par Mélisandre. Il est mort comme beaucoup de soldats, lors de la première offensive des morts à l'extérieur de la forteresse. Peu avant son trépas, il a sauvé la vie de Samwell Tarly.



La cavalerie dothraki et une bonne partie des Immaculés : il s'agit de l'une des scènes les plus spectaculaires et glaçante de l'épisode. Après que Mélisandre a enflammé toutes les épées de la cavalerie de Daenerys, ces Dothraki foncent sur l'armée des morts. La caméra suit l'action de loin et nos héros constatent alors avec effroi l'extinction de toutes les épées enflammées. Des milliers d'hommes viennent de tomber. C'est la mort de ses hommes qui convainc Daenerys de ne pas rester en retrait.

Ils ont survécu à la Bataille de Winterfell

Tous les autres personnages principaux sont vivants, plus ou moins miraculeusement. Daenerys Targaryen, Jon Snow, Sansa, Arya et Bran Stark, Tyrion et Jaime Lannister, Brienne, Samwell, Ver gris, Missandei, Varys, Le Limier, Gilly, Davos, Podrick, Gendry, Tormund... Il reste beaucoup de chair fraîche pour les prochains épisodes.



Game of Thrones est une série qui aime surprendre et il y a fort à parier que c'est maintenant que le "calme" est revenu après une grande frayeur surnaturelle, que les morts traumatiques font intervenir. Cersei et ses alliés semblent très confiants et après la destruction d'une bonne partie de l'armée de Daenerys et Jon, il sera plus difficile de l'emporter face à la reine des Sept Royaumes.



Parmi les incertitudes, nous pouvons compter Rhaegal (le dragon que chevauchait Jon) et Ghost (le loup de Jon qui court avec la cavalerie au début de l'épisode). Si le reptile chute au sol et qu'on ne le revoit plus dans la suite de l'épisode, il ne revient pas à la vie sous la forme d'un dragon-zombie. On pouvait donc en conclure qu'il n'était pas mort après la bataille. Preuve supplémentaire : on aperçoit très furtivement les deux dragons dans le ciel dans le teaser de l'épisode 4. Même logique pour Ghost. Il s'agit de l'un des derniers loups de l'histoire et il serait improbable que les réalisateurs nous cache sa mort déchirante si elle avait eu lieu. L'animal est aussi aperçu dans la bande-annonce lors de la scène du bûcher géant.