"The Witcher", "The Mandalorian", "Titans"... Les séries pop culture de 2019

"The Witcher", "The Mandalorian", "Titans", arriveront sur les petits écrans en 2019

publié le 01/01/2019 à 09:13

Vous pensiez avoir tout vu en terme de séries pop culture, et bien sachez que 2019 vous réserve encore bien des surprises. Super-héros, Sorceleur, ou bien encore soldat galactique, les différents protagonistes des futurs séries de geek sauront à coup-sûr vous séduire.



The Witcher, la célèbre saga romanesque et vidéoludique centrée sur le personnage Geralt de Riv, va évidemment faire parler d'elle. La raison ? Le look pour le moins surprenant d'Henry Cavill, dans le rôle du chasseur de monstres. L'exemple du design des jeux vidéo (bien que différent de la description des livres) a toujours été salué par le public.

Côté Super-héros, la nouvelle série DC Comics s'annonce très prometteuse. Sombre, violente et mature, la série s'inscrit dans la veine "dark" du rival de Marvel.



Pour vous préparer à ces séries qui feront vibrer votre année, l'équipe de RTL Super vous a concocté un calendrier pour ne rien rater.

1. "The Passage" : 14 janvier

Il s'agit-là d'une adaptation d'un best-seller de l'auteur américain Justin Cronin. Un roman post-apocalyptique qui raconte l'avenir de l'humanité après l'apparition de 12 créatures vampiriques infectées par un virus. Scientifiques apprentis-sorciers, secrets militaires et une jeune fille élue. Voici les trois ingrédients qui devraient séduire le public en mal de frissons.

1. "The Witcher" : courant 2019

Saluée par bon nombre de lecteurs et de passionnés de jeux vidéo, l'excellente licence devrait offrir son lot de belles surprises malgré l'attente importante des fans, déjà très déçu du premier visuel dévoilé. Henry Cavill, qui campera le rôle du sorceleur Geralt de Riv, apparaît en effet avec des cheveux blancs un peu trop synthétiques, le visage parfaitement rasé qu'on lui connaissait dans Man of Steel (entre autres) et une prestance un peu trop théâtrale pour parfaitement incarner le tueur de démon taciturne que tout le monde connaît et admire. La série n'a pour l'instant aucune date de diffusion mais sera dévoilée sur la plateforme de streaming du géant américain, Netflix.





Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 octobre 2018

2. "The Mandalorian" : courant 2019

C'est la première série Star Wars en prise de vues réelles. Composée de dix épisodes, elle sera diffusée en 2019 sur DisneyPlay, le "Netflix" de Disney. Une première photo de tournage a été dévoilée. On y voit un guerrier mandalorien dont l'armure rappelle celle de Jango et Boba Fett, appartenant à ce groupe intergalactique. Le personnage du cliché serait probablement cet "un as de la gâchette solitaire aux confins de la galaxie, bien loin de l’autorité de la Nouvelle République", dont parle le synopsis.



"The Mandalorian" sera diffusé en 2019 Crédit : Lucasfilm / 20th Century Fox

Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire. Mais, contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett.



3. "Titans" : 11 janvier 2019

Vous avez toujours voulu découvrir la vie de Robin sans Batman ? Cette série DC Comics comblera vos attentes. Les jeunes Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter) devront sauver leur ville, dans une saison remplie de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses.



Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire. Mais, contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett.

> Titans | Date de sortie [HD] | Netflix

4. "Umbrella Academy" : 15 février 2019

Adaptées des comics et romans graphiques éponymes de Dark Horse Comics, Umbrella Academy suit les aventures de sept enfants aux pouvoirs extraordinaires, adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un milliardaire et scientifique de renom. Tout cela dans le but de sauver le monde. Certains reconnaîtront un pitch similaire aux X-Men avec l'école du Professeur X qui accueille les jeunes mutants.

> The Umbrella Academy | Teaser [HD] | Netflix

5. "Watchmen" : date encore inconnue

Produite par la chaîne américaine HBO (Game of Thrones), elle sera centrée sur l'équipe de super-héros de DC Comics, créée par Alan Moore et Dave Gibbons en 1985. Le projet devrait voir le jour courant 2019, soit dix ans après le film de Zack Snyder. En mai 2018, le média Deadline, avait dévoilé une partie du casting.



On sait ainsi que l'actrice Regina King incarnera le personnage d'Angela Abar, une policière afro-américaine, Louis Gossett Jr. sera Old Man, un ancien commissaire. Jeremy Irons, qui prête ses traits à Alfred, dans Batman V Superman et Justice League, va également intégrer la fiction, pour un rôle encore inconnu.

6. "Doom Patrol" : courant 2019

C'est officiel, Brendan Fraser [vu dans la saga La Momie, et le film George de la Jungle, ndlr] va jouer dans la série Doom Patrol. Selon le très sérieux Deadline, le comédien de 59 ans incarnera le personnage de Cliff Steele, alias Robotman, personnage de DC Comics. Un ex-pilote de course automobile, victime d'un terrible accident de voiture, qui va voir son esprit conservé dans le corps d'une machine, dorée, aux yeux rouge.





D'autres acteurs ont été confirmés : Diane Guerrero sera Crazy Jane, Dwain Murphy incarnera Larry Trainor (Negative Man), April Bowlby prêtera ses traits à Rita Farr (Elasti-Girl) et Joivan Wade jouera Victor Stone (Cyborg). La série, composée de 13 épisodes, est attendue pour 2019, sur la plate-forme DC Universe.